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10 Nis 2021 - 14:49- Gündem G: 10 Nis 2021 - 14:51

İZMEK kursları aralıksız sürüyor

Her yıl binlerce kişiye meslek ve el becerisi kazandıran İzmit Meslek Edindirme Kursları (İZMEK), pandemi döneminde de 80 farklı branşta faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor
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Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesinin vatandaşları meslek sahibi yapabilmek adına düzenlediği İzmit Meslek Edindirme Kursları (İZMEK), Covid-19 pandemi döneminde de sosyal mesafe kuralları uygulanarak faaliyetlerine devam ediyor. Pandemiden önceki süreçte 47 kurs merkezinde devam eden çalışmalar, tedbirler nedeniyle yeni dönemde 32 kurs merkezine indirildi. Bazı kurs merkezlerinde sınıfların metrekare bakımından küçük olması ya da vatandaşların taleplerinin yeterli sayıya ulaşmaması sebebiyle kurs merkezleri açılamadı. 

3 BİN 500 KURSİYER EĞİTİM GÖRÜYOR 

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinatörlüğünde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek sürdürülen kurslar, bazı sınıfların 25 metrekare olması nedeniyle iki sınıfı bir öğretmen ve bir branş kullanılarak gerçekleştiriliyor. İZMEK Kursları, 2020-2021 öğretim yılı kapsamında ilçenin farklı mahallelerinde yer alan 31 kurs merkezinde ve Belsa Plaza B Blok 6.kattaki 63 sınıfta 80 branşta devam ediyor. 160 usta öğreticinin ders verdiği İZMEK’te 3 bin 500 kursiyer hafta içi her gün saat 09:00-20:00 arası kendine değer katıyor.
# İzmit, covid-19, eğitim

10 Nis 2021 - 14:49 - Gündem

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