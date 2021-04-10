10 Nis 2021 - 14:52- Asayiş

Vaka sayılarının arttığı kentte denetimler sürüyor

Vaka sayılarının hızla arttığı Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimler sürüyor. D100 Karayolunda yapılan denetimlerde tüm araçlar sorgulanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.