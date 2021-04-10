Kocaeli’de kısıtlama denetimleri kent genelinde sürdürülüyor. Hafta sonları uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı sebebiyle İzmit ilçesi Serdar Mahallesi D100 Karayolu mevkiinde denetim gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimde tüm araçlar durdurularak içindeki yolcuların izinleri kontrol ediliyor. Denetim sebebiyle tek şeride indirilen yolda uzun kuyruklar oluşurken, kısıtlama ihlali yapan vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor.
10 Nis 2021 - 14:52- Asayiş Güncelleme: 10 Nis 2021 - 14:53
Vaka sayılarının arttığı kentte denetimler sürüyor
Vaka sayılarının hızla arttığı Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimler sürüyor. D100 Karayolunda yapılan denetimlerde tüm araçlar sorgulanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.