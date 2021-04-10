Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
10 Nis 2021 - 14:52- Asayiş G: 10 Nis 2021 - 14:53

Vaka sayılarının arttığı kentte denetimler sürüyor

Vaka sayılarının hızla arttığı Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimler sürüyor. D100 Karayolunda yapılan denetimlerde tüm araçlar sorgulanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Video için play'e tıklayın

Kocaeli’de kısıtlama denetimleri kent genelinde sürdürülüyor. Hafta sonları uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı sebebiyle İzmit ilçesi Serdar Mahallesi D100 Karayolu mevkiinde denetim gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimde tüm araçlar durdurularak içindeki yolcuların izinleri kontrol ediliyor. Denetim sebebiyle tek şeride indirilen yolda uzun kuyruklar oluşurken, kısıtlama ihlali yapan vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor.
# İzmit, Kocaeli

10 Nis 2021 - 14:52 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
FETÖ’nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 10 gözaltı mask
FETÖ’nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 10 gözaltı
Gebze’de, atık ayrıştırma tesisinde yangın mask
Gebze’de, atık ayrıştırma tesisinde yangın
Yıkamaya bırakılan araçla drift atan alkollü sürücü dehşeti kamerada mask
Yıkamaya bırakılan araçla drift atan alkollü sürücü dehşeti kamerada
İki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti mask
İki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti
Sedat Peker’in villasında polis arama yapıyor mask
Sedat Peker’in villasında polis arama yapıyor
Fabrika inşaatında sondaj yapılan alandan alevler yükseldi mask
Fabrika inşaatında sondaj yapılan alandan alevler yükseldi
Anket Gölcük Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bu okul müdürünün görevden alınmasını istiyorlar! mask
Bu okul müdürünün görevden alınmasını istiyorlar!
28 yaşındaki genç koronaya yenildi mask
28 yaşındaki genç koronaya yenildi
Sedat Peker’in villasında polis arama yapıyor mask
Sedat Peker’in villasında polis arama yapıyor
Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu mask
Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu
Yol çalışmasında görevli işçiler darp edilmişti muhtardan açıklama geldi mask
Yol çalışmasında görevli işçiler darp edilmişti muhtardan açıklama geldi
Yüzü yanan kadın güzellik merkezini yerinden etti mask
Yüzü yanan kadın güzellik merkezini yerinden etti

GALERİ

TEM’de feci kaza, kontrolden çıkan cip su kanalına uçtu: 1 ölü mask
TEM’de feci kaza, kontrolden çıkan cip su kanalına uçtu: 1 ölü
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu mask
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Gölcükspor 37 yıl sonra DÜŞÜYOR! “2-4” mask
Gölcükspor 37 yıl sonra DÜŞÜYOR! “2-4”
Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu mask
Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu
Kocaelispor - 24Erzincanspor (canlı anlatım) mask
Kocaelispor - 24Erzincanspor (canlı anlatım)
Kocaeli’de limanda 15 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi mask
Kocaeli’de limanda 15 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL