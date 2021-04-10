3. Lig 1. Grupta mücadele eden Belediye Derincespor Kulübü Düzcede trafik kazası geçiren Artvin Hopaspor Kulübü Başkanı Göksel Cihanın oğlu ve yaralananlar için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Açıklamada Grubumuzda yer alan Artvin Hopasporun değerli Kulüp Başkanı Göksel Cihanın oğlu Arda Cihan ile akrabalarının yer aldığı aracın Düzcede trafik kazası geçirdiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Belediye Derincespor Kulübü olarak Artvin Hopaspor Kulüp Başkanı Sayın Göksel Cihanın oğlu Ardaya ve yaralananlara ile Başkan Göksel Cihana geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ifadelerine yer verildi.
10 Nis 2021 - 16:11- Spor Güncelleme: 10 Nis 2021 - 18:31
Geçmiş olsun Hopa!
3. Lig 1. Grupta mücadele eden Belediye Derincespor Kulübü Düzcede trafik kazası geçiren Artvin Hopaspor Kulübü Başkanı Göksel Cihanın oğlu ve yaralan...
10 Nis 2021 - 16:11 - Spor Yazdır
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.