Geçmiş olsun Hopa!

3. Lig 1. Grupta mücadele eden Belediye Derincespor Kulübü Düzcede trafik kazası geçiren Artvin Hopaspor Kulübü Başkanı Göksel Cihanın oğlu ve yaralananlar için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Açıklamada Grubumuzda yer alan Artvin Hopasporun değerli Kulüp Başkanı Göksel Cihanın oğlu Arda Cihan ile akrabalarının yer aldığı aracın Düzcede trafik kazası geçirdiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Belediye Derincespor Kulübü olarak Artvin Hopaspor Kulüp Başkanı Sayın Göksel Cihanın oğlu Ardaya ve yaralananlara ile Başkan Göksel Cihana geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ifadelerine yer verildi.