Rizelilerde yeni başkanı Ekrem Kumuşoğlu

Kocaeli Rizeliler Derneği’nin genel kurulu geçtiğimiz gün derneğin Erenler Mahallesi Kevser Sokak üzerinde bulunan sosyal tesislerinde yapıldı. Derneğin Mevcut başkanı Osman Çakır’ın yeniden aday olmadığı kongre tek liste ile yapıldı. Gebze Tapu Müdürü Ekrem Kumuşoğlu’nun tek aday olduğu kongrede Kumuşoğlu derneğin yeni başkanı seçildi. Kongre sonrası 30 kişilik yönerim kurulu ve 3 kişilik disiplin kurulu seçildi. Kumuşoğlu kongrede yaptığı konuşmada “Osman başkanımızdan aldığımız bayrağı aynı çizgide, aynı kaliteyle, yine Rizelilerin adına yakışır bir şekilde devam ettireceğiz” dedi.

YÖNETİM KURULU

Ekrem KUMUŞOĞLU

Ali SAROĞLU

Hasan BOSTAN

Şaban KULAKSIZ

Yasin KARA

Erkan SAROĞLU

Hatice DUYSAK

Bünyamin TANTA

İsmet TEMİZEL

Emre KAHRAMAN

Emrullah BİLGİN

Serdar EREN

Süleyman ÇİFTÇİ

Nuri SANCAK

Sefer ŞAN

Mehmet FINDIKÇI

Yaşar İTMİŞ

Serap ASLAN

İbrahim KAHRAMAN

Ömer Salih USTAOĞLU

Resul ŞAN

Gökhan EKŞİ

Ramazan YAKAR

Erkan BAKIROĞLU

Savaş Bülent ŞİMŞEK

Murat GÜLTEKİN

Binnur TORUN

Hilmi ÖZKARAASLAN

Batuhan KARAKAŞ

Ahmet KARA

DİSİPLİN KURULU

Serap EKŞİ

İlyas ÇAKIR

Hayrettin OLGUN