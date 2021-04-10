Rizelilerde yeni başkanı Ekrem Kumuşoğlu

Kocaeli Rizeliler Derneği’nin genel kurulu geçtiğimiz gün derneğin Erenler Mahallesi Kevser Sokak üzerinde bulunan sosyal tesislerinde yapıldı. Derneğin Mevcut başkanı Osman Çakır’ın yeniden aday olmadığı kongre tek liste ile yapıldı. Gebze Tapu Müdürü Ekrem Kumuşoğlu’nun tek aday olduğu kongrede Kumuşoğlu derneğin yeni başkanı seçildi. Kongre sonrası 30 kişilik yönerim kurulu ve 3 kişilik disiplin kurulu seçildi. Kumuşoğlu kongrede yaptığı konuşmada “Osman başkanımızdan aldığımız bayrağı aynı çizgide, aynı kaliteyle, yine Rizelilerin adına yakışır bir şekilde devam ettireceğiz” dedi.
YÖNETİM KURULU
Ekrem KUMUŞOĞLU
Ali SAROĞLU
Hasan BOSTAN
Şaban KULAKSIZ
Yasin KARA
Erkan SAROĞLU
Hatice DUYSAK
Bünyamin TANTA
İsmet TEMİZEL
Emre KAHRAMAN
Emrullah BİLGİN
Serdar EREN
Süleyman ÇİFTÇİ
Nuri SANCAK
Sefer ŞAN
Mehmet FINDIKÇI
Yaşar İTMİŞ
Serap ASLAN
İbrahim KAHRAMAN
Ömer Salih USTAOĞLU
Resul ŞAN
Gökhan EKŞİ
Ramazan YAKAR
Erkan BAKIROĞLU
Savaş Bülent ŞİMŞEK
Murat GÜLTEKİN
Binnur TORUN
Hilmi ÖZKARAASLAN
Batuhan KARAKAŞ
Ahmet KARA
DİSİPLİN KURULU
Serap EKŞİ
İlyas ÇAKIR
Hayrettin OLGUN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.