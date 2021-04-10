Bülent Sarı: Sarı sıcaklarda lig oynatacaklar

Bülent Sarı, antrenmanları kesmeden yeni bir planlama ile yola devam edeceklerini belirtti ve şu şekilde konuştu: Amatörün çile anlamına geldiğini görmeye devam ediyoruz. Nisan 17’sinde başlayacağını umduğumuz sezon mayıs sonuna ertelendi. 1-2 haftayı anlarız da 50 gün nedir! Mayıs sonunda lig başladığında Haziran ve Temmuz’da kuru sıcaklarda bizleri top oynamaya mahkum edecekler.

YENİ BİR PLANLAMA YAPTIK

Ne yapacağımızı şaşırdık. Bu işi gerçekten çocuk oyuncağına çevirdiler. Antrenmanları kesmedik ve yeni bir planlama ile yolumuza devam ediyoruz. Son olarak Sapanca ile hazırlık maçı yaptık. Rakibimize 2-1yenildik ama takımımızı beğendim. İzmit Belediye Başkanı Sayın Av. Fatma Kaplan Hürriyet başkanımızın ziyareti de bizleri çok mutlu etti. Son derece mütevazı birisi. Ziyaret çok güzel geçti. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum.

Erdem ÖVÜÇ