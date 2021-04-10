Bülent Sarı: Sarı sıcaklarda lig oynatacaklar

Bülent Sarı, antrenmanları kesmeden yeni bir planlama ile yola devam edeceklerini belirtti ve şu şekilde konuştu: Amatörün çile anlamına geldiğini görmeye devam ediyoruz. Nisan 17’sinde başlayacağını umduğumuz sezon mayıs sonuna ertelendi. 1-2 haftayı anlarız da 50 gün nedir! Mayıs sonunda lig başladığında Haziran ve Temmuz’da kuru sıcaklarda bizleri top oynamaya mahkum edecekler.
YENİ BİR PLANLAMA YAPTIK
Ne yapacağımızı şaşırdık. Bu işi gerçekten çocuk oyuncağına çevirdiler. Antrenmanları kesmedik ve yeni bir planlama ile yolumuza devam ediyoruz. Son olarak Sapanca ile hazırlık maçı yaptık. Rakibimize 2-1yenildik ama takımımızı beğendim. İzmit Belediye Başkanı Sayın Av. Fatma Kaplan Hürriyet başkanımızın ziyareti de bizleri çok mutlu etti. Son derece mütevazı birisi. Ziyaret çok güzel geçti. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum.
Erdem ÖVÜÇ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.