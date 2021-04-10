Büyükşehir 109 otobüs için 225 milyon 738 bin lira ödeyecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi araç filosunu genişletmek için geçtiğimiz yıl ekim ayında otobüs alım ihalesi gerçekleştirmişti. Toplam 109 şehir içi otobüs alım ihalesi için EKAP üzerinden 7 firma teklif vermişti. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan ihalede 100 adet CNG (Doğalgaz) yakıtlı, alçak tabanlı solo ve körüklü tip toplu taşıma otobüsü, 70 adedi solo tip (en az 12 metre) en az 80 yolcu, 1 engelli yolcu kapasiteli, 30 adedi körüklü tip (en az 18 metre) en az 135 yolcu, 2 engelli yolcu kapasiteli 100 otobüs, 7 adet dizel yakıtlı 12 metrelik uzun yol otobüsü, 2 adet dizel yakıtlı 7,7 - 10 metrelik uzun yol otobüsü olmak üzere toplam 109 otobüs alımı yapıldı. Sonucu açıklanan ihalede sözleşmeler imzalandı.

100 OTOBÜS BMC’DEN ALINDI

Toplam 3 grupta yapılan ihalede 100 adet CNG (Doğalgaz) yakıtlı otobüs alım ihalesi için toplam 5 firma teklif verdi. Teklifler arasında 212 milyon 701 bin lira teklif ile en düşük üçüncü teklifi veren BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi ihaleyi kazanan firma oldu. BMC otomotivden 70’i düz otobüs 30’u körüklü otobüs olmak üzere toplam 100 otobüs satın alınacak.

2 KISA OTOBÜS OTOKAR’DAN

İkinci grup ihalede ise dizel yakıt sistemine sahip 1 adet 7,7 metre ve 1 adet 10 metre uzunluğuna sahip uzun yol otobüsü alımı yapıldı. Toplam 3 firmanın katıldığı ihaleyi 1 Milyon 680 bin lira ile en düşük ikinci teklif veren Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi kazandı. Otokar’dan toplam 2 otobüs satın alınacak.

MERCEDES’TEN 7 OTOBÜS

Üçüncü grup ihalede ise dizel yakıt sistemine sahip 12 metre uzunluğuna yol otobüsü satın alma işlemi yapıldı. Toplam 3 firmanın katıldığı ihaleyi 11 milyon 375 bin 500 TL’lik teklif ile en düşük ikinci teklifi veren Mercedes Benz Türkanonim Şirketi kazandı. Firmalar araçları yılsonuna kadar teslim edecek.