Adem Ellibeş: Mayıs’ta da başlamayabilir!

Değirmenderespor Genel Kaptanı Adem Ellibeş yönetime sundukları teknik raporun kabul edildiğini belirtti ve şu şekilde konuştu: Bir buçuk aylık ertelemeyi beklemiyorduk. Açıkçası gardımız düştü. Mayıs sonunda liglerin başlaması konusunda da endişemiz var. Alınan yeni karar üzerine yönetimimiz toplandı ve bu sürede neler yapabiliriz diye kafa yorduk. Raporumuzu yönetime sunduk ve yönetimimiz de rapora onay verdi.

2 ÜST DÜZEY FUTBOLCU TRANSFER EDECEĞİZ

Antrenmanlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz ve çalışmalarımızı tek antrenmana düşüreceğiz. 3-4 futbolcu ile yollarımızı ayıracağız ve yerine üst düzey 2 oyuncu almayı planlıyoruz. 3. Lig’ler de bitti. Bu konuda yani 2 futbolcu konusunda kesinlikle nokta atışı yapmak istiyoruz. Bu bir buçuk aylık süreçte daha bilinçli hazırlanacağız. Sahamız da tam olarak hazır olacak, inşallah lig başlarsa da Gölcük’ü VE Kocaeli’yi en iyi şekilde temsil edeceğiz.