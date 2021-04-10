Adem Ellibeş: Mayıs’ta da başlamayabilir!

Değirmenderespor Genel Kaptanı Adem Ellibeş yönetime sundukları teknik raporun kabul edildiğini belirtti ve şu şekilde konuştu: Bir buçuk aylık ertelemeyi beklemiyorduk. Açıkçası gardımız düştü. Mayıs sonunda liglerin başlaması konusunda da endişemiz var. Alınan yeni karar üzerine yönetimimiz toplandı ve bu sürede neler yapabiliriz diye kafa yorduk. Raporumuzu yönetime sunduk ve yönetimimiz de rapora onay verdi.
2 ÜST DÜZEY FUTBOLCU TRANSFER EDECEĞİZ
Antrenmanlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz ve çalışmalarımızı tek antrenmana düşüreceğiz. 3-4 futbolcu ile yollarımızı ayıracağız ve yerine üst düzey 2 oyuncu almayı planlıyoruz. 3. Lig’ler de bitti. Bu konuda yani 2 futbolcu konusunda kesinlikle nokta atışı yapmak istiyoruz. Bu bir buçuk aylık süreçte daha bilinçli hazırlanacağız. Sahamız da tam olarak hazır olacak, inşallah lig başlarsa da Gölcük’ü VE Kocaeli’yi en iyi şekilde temsil edeceğiz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.