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10 Nis 2021 - 18:53- Spor G: 10 Nis 2021 - 18:54

Nebil Uzun: Bu günü unutamam!

Kocaelispor’un eski başkanlarından, Kocaeli Güneşspor Kulübü Başkanı Nebil Uzun, kendi alt yapılarında yetişen iki başarılı futbolcu Burak Süleyman ve Uğurcan Bekçi’nin karşılıklı oynamasının kendileri açısından gurur verici olduğunu belirtti. Uzun öte yandan, Kocaeli Güneşspor’dan yetişen ve Kocaelispor’da forma giyen bir diğer futbolcu Eren Türkkal’a da çok güvendiğini belirtti.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Kocaelispor ile 24 Erzincan arasında oynanacak olan maç öncesi ilginç bir gelişme söz konusuydu. İlimizde alt yapı denildiği zaman akla gelen ilk kulüplerden olan Kocaeli Güneşspor’un eski futbolcuları, Kocaelispor’un Muhteşem’i Burak Süleyman ile 24 Erzincan’ın yer uçağı Uğurcan Bekçi bir birine rakip oldu.

BÜYÜK FIRSAT TEPTİK

Başkan Nebil Uzun hem rakip hakkında hem de konu ile ilgili olarak şu şekilde konuştu: 24 Erzincan kesinlikle çok ciddi bir rakipti. Son haftalarda iyi oyunlarını skora yansıtmakta güçlük çekiyorlar ve Kocaelispor karşısında şeytanın bacağını kırmak istiyorlardı. Gönlüm tabii ki Kocaelispor’un kazanmasından yanaydı. Ancak kötü iki gol yiyerek maçı kaybettik ve çok büyük bir fırsat teptik.

UĞURCAN, KOCAELİSPOR’DA OYNAYACAKTIR

Bu maçta alt yapımızda yetişen Burak Süleyman ve Uğurcan Bekçi bir birine rakip oldu. Bizim için gurur verici bir durum bu. Gönül isterdi ki ikisi de Kocaelispor için mücadele etsin. Uğurcan 19 yaşındayken Kocaelispor’a gelebilirdi, nasip olmadı. Ancak önümüzdeki süreçte kesinlikle bu kulübün formasını giyecektir. Ben Uğurcan’ın doğru yerde yoluna devam ettiğini düşünüyorum.

AMATÖR KULÜPLERİN DEĞERİ

Gençlere yatırım yapan kulüpler, ister amatör isterse de profesyonel olsun, bir şekilde yukarıya futbolcu gönderiyor. Böylesi örnekler de amatör kulüplerin değerini artırıyor. Sadece biz değil, bu şehirdeki tüm amatör kulüpler Kocaelispor’a destek olmalıdır. Kocaeli Güneşspor’un misyonunda bu her zaman var. Eski başkanlarımız ve benden sonra bu kulübe başkan olacaklar da aynı duyguda hareket edecektir.

EREN TÜRKKAL SAĞ BEK, SAĞ STOPERDİR

Kocaelispor’da yine kulübümüzden gönderdiğimiz Eren Türkkal kardeşimiz de forma giyiyor. Kendisine çok cazip teklifler gelmesine rağmen, dönemin yöneticilerinin de ricası ile Kocaelispor’a verdik. U-10’dan beri sağ bek, sağ stoper oynayan Eren, sezon başındaki hoca tarafından orta sahada oynatıldı. O bölge çok yoğun olduğu için Eren sonraki süreçte pek düşünülmedi. Kendisine çok inanıyor ve güveniyorum. İnanıyorum ki, özellikle önümüzdeki sezon formayı aldığında bir daha vermeyecek.

KOCALEİSPOR’UN İSMİ YETER

Kocaelispor – 24 Erzincan maçında tabii ki Kocaelispor’un eski futbolcularından Uğur Daşdemir kardeşimizi de kutlamam lazım. Az daha kendisinden gol yiyorduk. Yanılmıyorsam o da Demirspor’dan (Belediye Derincespor) yetişti. O’na da başarılar diliyorum. Kocaelispor ile ilgili çok uzun yorum yapmak istemiyorum. Sezon başındaki kadro planlaması, yanlış antrenman ya da doğru çalıştırılmayan takımın acısını çekmeye devam ediyoruz. Bu kulübün ismi bile Süper Lig’de oynar. Kalan haftalarda takıma başarı diliyorum.
# Kocaeli, destek

10 Nis 2021 - 18:53 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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