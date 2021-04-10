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10 Nis 2021 - 19:22- Gündem G: 10 Nis 2021 - 19:23

Gölcük Belediyesi, eski mezabaha binasını değerlendiriyor

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in girişimleri ve sürdürdüğü çalışma ile; Gölcük Yeni Şehirlerarası Terminali’nin yapılacağı alanda bulunan çelik konstrüksiyon eski mezbaha binası, bulunduğu yerden sökülerek, İhsaniye’deki Makine Bakım ve İkmal Müdürlüğü’ne taşınacak ve Gölcük Belediyesi’nin imalat, bakım ve onarım binası olarak kullanılacak.

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Atıl durumdaki bu bina böylelikle önemli bir işte değerlendirilmiş olacak. Ayrıca; Gölcük Belediyesi’nin maharetli ustaları, depo olarak da binadan faydalanıp, yazın sıcaktan, kışın da soğuktan korunarak, imalat, bakım ve onarımları yapabilecekler.

BAŞKAN SEZER ÇALIŞMAYLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer çalışmayla ilgili bir açıklamada yaparak şunları söyledi: “ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit’te yapılan ve faaliyete geçen modern mezbaha sonrası kullanılmayan Gölcük’teki mezbahası alanı, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/ 1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile, Yeni Gölcük Şehirlerarası Terminal alanı olarak belirlenmişti. Çelik konstrüksiyon mezbaha binasını, söküp, İhsaniye’deki Makine Bakım ve İkmal Müdürlüğü’ne kısa süre içinde taşıyacağız.

Binanın zemin betonu hazırlığı, sokağa çıkma kısıtlamasında da devam ediyor. Maharetli ustalarımız; depo olarak da faydalanacağımız binada, yazın sıcaktan, kışın da soğuktan korunarak, imalat, bakım ve onarımları yapabilecekler. Bunun yanında; proje çalışmaları tamamlanmak üzere olan, Gölcük Yeni Şehirlerarası Terminali’mizin ihalesinin de, bu yıl içinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanıyor” dedi.

# Kocaeli, İzmit, Büyükşehir

10 Nis 2021 - 19:22 - Gündem

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