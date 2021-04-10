Erdoğan'a hakaret eden yurtta kalamayacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliği’nde değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikler, bugünkü (10 Nisan) Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, öğrenci kasten işlenen bir suçtan dolayı 6 ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmışsa yurtla ilişiği kesilecek.

CUMHURBAŞKANI’NA HARAKET SUÇUNDAN MAHKUM OLURSA YURTLA İLİŞİĞİ KESİLECEK

Değişiklikle, öğrencinin yurtta kalabilmesi için “Cumhurbaşkanına hakaret etme suçundan mahkum olmamak” şartı aranacak. Öğrencinin yurttayken “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan mahkum olması durumunda öğrencinin yurtla ilişiği kesilecek.

KYK YURTLARINDA BARINMA ŞARTLARININ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Yönetmelik ile öğrencilerin yurtlarda barınması için aranacak şartların kapsamı da genişletildi.

Buna göre öğrencilerden, “Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkum olmaması” şartları aranacak.