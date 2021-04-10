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10 Nis 2021 - 20:22- Spor G: 10 Nis 2021 - 20:23

Oğuzhan Bucak, Sami Çetin’i transfer etti

Kandıra'da doğan başarılı orta saha oyuncusu Sami Çetin yeni sezonda BAL takımlarından Bucak Belediye Oğuzhanspor ile anlaştı. Burdur temsilcisinin uz...

Erdem ÖVÜÇ
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Kandıra'da doğan başarılı orta saha oyuncusu Sami Çetin yeni sezonda BAL takımlarından Bucak Belediye Oğuzhanspor ile anlaştı. Burdur temsilcisinin uzun yıllar süren profesyonel lig hasretini sona erdirmek isteyen Sami yeni takımının başarılı olması için elinden geleni yapacağını ifade etti. 1996 doğumlu Sami, futbola 10 yaşında Kandıra Gençlerbirliği’nde başladı. Sırası ile Belediye Derincespor, Sakaryapor, Antalyaspor, Kınıkspor, Adapazarıspor, Doğantepespor, Kemerspor ve Kullarspor’da oynadı.

10 Nis 2021 - 20:22 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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