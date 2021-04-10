Kandıra'da doğan başarılı orta saha oyuncusu Sami Çetin yeni sezonda BAL takımlarından Bucak Belediye Oğuzhanspor ile anlaştı. Burdur temsilcisinin uzun yıllar süren profesyonel lig hasretini sona erdirmek isteyen Sami yeni takımının başarılı olması için elinden geleni yapacağını ifade etti. 1996 doğumlu Sami, futbola 10 yaşında Kandıra Gençlerbirliği’nde başladı. Sırası ile Belediye Derincespor, Sakaryapor, Antalyaspor, Kınıkspor, Adapazarıspor, Doğantepespor, Kemerspor ve Kullarspor’da oynadı.
10 Nis 2021 - 20:22- Spor Güncelleme: 10 Nis 2021 - 20:23
Oğuzhan Bucak, Sami Çetin’i transfer etti
Kandıra'da doğan başarılı orta saha oyuncusu Sami Çetin yeni sezonda BAL takımlarından Bucak Belediye Oğuzhanspor ile anlaştı. Burdur temsilcisinin uz...
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.