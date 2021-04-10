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10 Nis 2021 - 20:57- Gündem G: 10 Nis 2021 - 20:59

Güncel koronavirüs verileri açıklandı! İşte son durum...

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 10 Nisan Cumartesi gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 248 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısında ise rekor artış sürüyor...
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Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Bugün toplam 302 bin 735 test yapıldı. Semptom gösteren 2 bin 497 kişiyle birlikte toplam 52 bin 676 yeni vaka tespit edildi.

VEFAT SAYISI KORKUTUYOR

Tabloya göre son 24 saatte 248 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 33 bin 702’ye yükseldi. Bugün iyileşen 32 bin 539 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 301 bin 217’ye yükseldi.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI DİKKAT ÇEKİYOR

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.1, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 739 olduğu açıklandı. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 55.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66.5 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 33 olarak duyuruldu.

10 Nis 2021 - 20:57 - Gündem

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