Körfez’de yeni ve güçlü bir dernek kuruluyor!

Körfez’de özellikle spor alanında faaliyetleri olan tanınmış simaların yer aldığı yeni bir dernek kuruluyor. Körfez İlçenin en büyük katılımlı STK’sı olacağı düşünülen derneğin adı “ Kocaeli Körfez Spor İnsanları Derneği” olarak belirlenirken derneğin yönetim kurulu da şekillenmeye başladı.

TANINAN İSİMLER VAR

Kurulacak olan derneğin yöneticileri arasında Fırat Türker, Metin Özkan, Adem Partal, Cengiz Furuncu, Hasan Furuncu, Murat Vatansever, Binali Aslan, Ali Yenigün, Serter Keskin, Ensar Bayburtlu, Mehmet Doğan, Ali Çınar, Cengizhan Ayçiçeği, Metin Öztürk, Oktay Kaya, Taner Üstündağ, Şenol Akın, Ömer Işık, Ata Oruç gibi isimler yer alacak.

BAŞKAN FIRAT TÜRKER OLACAK

Şimdiden 100’e yakın üyenin oluştuğu dernekte yönetim kurulu tam olarak şekillenmesinden sonra dernek kuruluşunu tamamlanacak ve üye kabulüne devam edilecek. 21 kişilik yönetimi ve kalabalık üye sayısı ile Körfez’in en büyük STK’sı olacağı düşünülen dernek, daha sonra da çalışmaları organize etmeye ve adını duyurmaya başlayacak. Derneğin başkanlığına eski profesyonel ve milli futbolcu Ali Fırat Türker’in getirileceği düşünülüyor.