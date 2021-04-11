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11 Nis 2021 - 09:32- Spor G: 11 Nis 2021 - 09:35

Keshun, Kağıtspor’u sırtladı! “82-80”

Erdem ÖVÜÇ
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Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nin 26. haftasında Kağıtspor sahasında Akhisar Belediye Basketbol'u 82-80 mağlup etti ve Play-Off yolunda hayati bir galibiyete imza attı.

HER ŞEY İYİ GİDİYORDU

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki maç karşılıklı basketlerle başladı ve ilk 10 dakikayı Kağıtspor 18-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Keshun ile etkili olan mavi beyazlılar soyunma odasına 46-39 önde girdi. Üçüncü çeyrekte farkı açan Kağıtspor son 10 dakikaya 66-55 önde girdi.

SON BÖLÜMDE AKIL ALMAZ HATALAR YAPTIK

Son çeyrekte hücumda aksayan Kağıtspor, rakibini savunmakta zorlandı. Son 5 dakikaya 14 sayı farkla 79-65 önde giren Kağıtspor akıl almaz derecede durdu ve panik yaptı. Ömer, Jefferson ve Alihan ile üst üste sayılar bulan Akhisar, bitime 5 saniye kala 80-80 beraberliği buldu. Salonda herkes buz keserken, 2 saniye kala Keshun’a faul yapıldı. Amerikalı oyuncusu serbest atışlarda hata yapmadı ve Kağıtspor sonunu krize soktuğu mücadeleyi 2 sayı ile 82-80 kazandı.

ABD’Lİ BÖYLE İSTEDİ

25. maçında 14. galibiyetini elde eden Kağıtspor maçın yıldızı Keshun Sherill’di. ABD’li sporcu mücadeleyi 36 sayı, 5 asist ve 4 ribaunt ile tamamlarken, takımını bir kez daha sırtladı. Öte yandan Uğur ve Horace 12’şer, Can 7, Sertan 6, Hakan 5, Sertay ve Bora Hun da 2’şer sayı attı. Konuk ekipte Ömer’in 21, Alihan’ın 16, Troy, Alihan ve Doğukan’ın 11’er sayısı yeterli olmadı. Kağıtspor çarşamba günü erteleme maçında Yalova ile sahasında hayati bir maça çıkacak.

11 Nis 2021 - 09:32 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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