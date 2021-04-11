Bayram Toysal’a rakip oluyoruz

Kocaelispor’un bugünkü rakibi Hekimoğlu Trabzon takımını Bayram Toysal çalıştırıyor. Genç teknik adam Kocaelispor ile 2006-2007 ve şampiyon olunan 2007 - 2008 sezonlarında takımın orta sahasında oynadı. Toysal ertesi sezon Körfez Spor ile anlaştı ve kırmızı beyazlı ekibin de formasını terletti.
YENİ TAKIMINDA ÇOK İYİ GİDİYOR
Kocaelisporluların da sevdiği futbolcular arasında yer alan 1977 doğumlu Bayram Toysal, Osman Özköylü ile yollar ayrıldıktan sonra Trabzon temsilcisi ile anlaştı. Hekimoğlu Trabzon ile çok başarılı bir grafik ortaya koyan eski dost Bayram Toysal, 9 maçta 6 galibiyet ve 3 de beraberlik elde etti. Bayram Toysal’ın adı sezon içinde Kocaelispor ile de geçmiş, bu süreçte Erhan Altın ile anlaşılmıştı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.