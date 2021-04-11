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11 Nis 2021 - 09:35- Gündem G: 11 Nis 2021 - 09:38

Büyükşehir HES kodu okutmayı kolaylaştırıyor

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal hayatlarını kolaylaştırmak için HES uygulaması QR kodunu yapışkanlı etiket şeklinde çıktı vermeye başladı.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal hayatlarını kolaylaştırmak için HES kodunun QR kodu (karekod) halini, yapışkanlı etiket şeklinde çıktı vermeye başladı. Vatandaşlar çıktıları 3 adet olarak ilçelerin merkezi noktalarında kurulacak irtibat noktalarından temin edebilecek.

HAYAT EVE SIĞAR (HES) UYGULAMASI

Salgınla mücadele bilişim ve teknolojinin sunduğu imkânlardan azami derecede faydalanan Sağlık Bakanlığı, süreci kontrol ve takip etmek için işi sıkı tutarak Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasını hayata geçirmişti. Geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması ile işyerleri, restoranlar, ulaşım araçları, taksiler, nikâh/düğün gibi toplu etkinlikler, kurum ziyaretleri gibi tüm sosyal alanlarda vatandaşlara güvenli sosyal hayat imkânı sunulmuştu.

SOSYAL ALANLARA GİRERKEN HES KODU

Hayat Eve Sığar’ın içinde yer alan “Güvenli Alan” ve “HES kodu Sorgulama ve Okutma” uygulaması ile vatandaşların riskli olup olmadığı ve riskli kişilerle temas edip etmediği gözlemlenmeye, bulunduğu mekânların takibi ve güvenliği sağlanmaya başlanmıştı. Hayat Eve Sığar uygulaması kullanan kişiler, sosyal alanlara giriş sırasında uygulama üzerinden HES kodunun QR kodu halini okutmaya başlamışlardı. Uygulama sayesinde, kamusal alanda bulunma durumunda COVID-19 açısından herhangi bir risk taşınıp taşınmadığı bilgisinin güvenli şekilde paylaşılması sağlanmıştı.

TELEFONDAKİ UYGULAMAYI AÇMAYA GEREK KALMAYACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak için HES kodunun QR kodu halini yapışkanlı etiket şeklinde çıktı vermeye başladı. Vatandaşlar artık telefonlarındaki uygulamayı açmalarına gerek kalmadan, yanlarında bulundurdukları çıktıları göstererek sosyal yaşamlarına devam edebilecekler. Çıktılar, ilçelerin merkezî noktalarında kurulacak irtibat noktalarından temin edilebilecek.

HES KODU VE QR KODU BASILI YAPIŞKANLI ETİKETLER VERİLECEK

Çıktılardan temin etmek isteyen vatandaşların, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan irtibat noktalarına giderek, HES kodlarını görevliye bildirmeleri gerekiyor. HES kodunun sisteme girilmesinin ardından sistemden karekod alınıyor. Ardından kişinin adı soyadı, HES kodu ve QR kodu basılı olan çıktılar 3 adet olarak vatandaşa veriliyor. Yapışkanlı etiket olarak verilen çıktılar, cüzdana, telefona ya da ulaşım kartına yapıştırılabiliyor.

SOSYAL HAYATTA KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Yapışkanlı etiketlerin kendilerine kolaylık sunduğunu söyleyen vatandaşlar, sunulan hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. QR kodunu göstermek için telefonunu açması gerekip de herhangi bir sebepten o anda açamayanlar ile yaşlı bireyler için büyük kolaylık olduğunu belirttiler.

HES KODU NASIL ALINIYOR?

HES kodu üç yöntem ile alınıyor:

Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile,

2023 kısa numarasına SMS göndererek,

e-Devlet üzerinden.

# Kocaeli, covid-19, Büyükşehir

11 Nis 2021 - 09:35 - Gündem

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