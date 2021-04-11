Gebze’deki dev projede çalışmalar Kuzey yan yolda yoğunlaştı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi şehir merkezi ile OSB’leri arasındaki ulaşımı rahatlatacak olan “Gebze İlçesi TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Yapım İşi” projesinde, Kuzey yan yollardaki çalışmalar devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün köprüleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yan yollar ve köprü bağlantı yollarını inşa ettiği projede, Tembelova Köprüsü’nün kuzey tarafının trafiğe kapalı alandaki yan yolda üst yapı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

KUZEY YAN YOLDA ÜST YAPI ÇALIŞMALARI

Tamamlandığında özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunu ortadan kaldıracak projede, çalışmalar şuanda Kuzey yan yollarda hummalı bir şekilde sürüyor. İş dahilinde Tembelova Köprüsü kuzey tarafındaki yan yolda alt temel, PMT, BSK bitümlü sıcak asfalt ve binder asfalt tabakalarının serimi yapılıyor. Proje kapsamındaki bu bölgede taş duvar imalatı, elektrik alt yapı işleri, aydınlatma, telekomünikasyon, yağmursuyu ve kaldırım imalatları gerçekleştiriliyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın proje kapsamında yıkmak durumunda kaldığı eski trafo binasının yerine, Kirazpınar Mahallesinin gelecekte de elektrik ihtiyacını yeterli bir şekilde karşılayacak MOD 5 B tipinde yeni trafo binası inşa ediliyor.

İKİ YENİ KÖPRÜNÜN BAĞLANTI YOLLARI İNŞA EDİLDİ

Proje kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Bağlantı Yolu 1 (Tembelova Köprüsünün yanında) ve Bağlantı Yolu 4 (Kirazpınar Köprüsünün yanında) köprülerinin Kuzey ve Güney yan yolları ile köprü bağlantı yolları, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından altyapı ve üstyapı işleri ile birlikte tamamlandı. İki yeni köprünün yol işleri kapsamında asfalt serimi, otokorkuluk, toprakarme duvar ve kaldırım imalatları gerçekleştirildi. Ayrıca birisi 9x3 metre ebatlarında 55 metre uzunluğunda olan menfez ve 8 adet küçük menfez inşa edildi.

KİRAZPINAR VE TEMBELOVA KÖPRÜLERİ YIKILACAK

Başlandığı günden bu yana projedeki zorlu süreçleri bir bir aşan Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, önemli bir aşamayı daha gerçekleştirecek. Yıllardır bölgede hizmet veren ve günümüz trafiğinde yetersiz kalan Kirazpınar ve Tembelova Köprüleri yıkılacak. Yıkılan bu iki köprünün yerine 2x2 şeklinde daha geniş ve modern iki yeni köprü Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilecek. Büyükşehir Belediyesi de diğer iki yeni köprüde olduğu gibi Kirazpınar ve Tembelova köprülerinin yerine inşa edilecek yeni köprülerin, bağlantı yollarını ve yan yollarını inşa edecek. Ayrıca yıkılacak olan Kirazpınar Köprüsü üzerinde bulunan elektrik ve telekomünikasyon hatları, gerçekleştirilen yatay sondaj çalışması ile TEM otoyolunun altından Kuzey tarafa geçişi sağlandı.

KÖPRÜLERİ KARAYOLLARI, YAN YOLLARI BÜYÜKŞEHİR İNŞA EDİYOR

Proje kapsamındaki köprüler Karayolları tarafından inşa edilirken yan yol ve katılım kolları Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılıyor. Çalışmalar dahilinde 3 bin metresi güney kesiminde, 3 bin 150 metresi kuzey kesiminde olmak üzere toplamda toplamda 6 bin 150 metre yan yol inşa ediliyor. Katılım kolları ve diğer yolları ile inşa edilen yol uzunluğu 12 kilometre olacak.

4 YENİ KÖPRÜDEN İKİSİ İNŞA EDİLDİ

Bölgede ulaşım ağını büyük ölçüde rahatlatacak proje kapsamında yapılacak olan dört yeni köprüden ikisi inşa edildi. Kirazpınar Mahallesi ile Sultan Orhan, İnönü ve Arapçeşme Mahalleleri arasındaki otoyol mevkisinde mevcutta 2 çarpı 1 olarak hizmet veren Tembelova ve Kirazpınar Köprüleri 2 çarpı 2 şeritli olarak yıkılarak yeniden yapılacak. Yine proje kapsamında Tembelova Köprüsü’nün batısına 2 çarpı 1 ve Kirazpınar Köprüsü’nün doğusuna 2 çarpı 1 şeride sahip yeni iki köprünün inşa çalışması tamamlanarak trafiğe açıldı.

OSB BÖLGESİNDEKİ TRAFİK RAHATLAYACAK

Gebze OSB bölgeleri ile Gebze ilçe merkezi ve D-100 Karayoluna bağlantı sağlayan TEM Otoyolu üzerindeki Tembelova ve Kirazpınar köprülerinde, özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyordu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Karayolları Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa geçirdiği proje kapsamında TEM Otoyolu’na kuzey ve güneyde paralel tek yönlü sürekli, yan yollar yapılıyor. Her iki yan yol arasında geçişlere izin verecek dönüş noktaları inşa ediliyor. Böylece proje tamamen bittiğinde, doğu-batı aksındaki tüm sinyalize kavşaklar ortadan kaldırılmış olacak.