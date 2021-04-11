Olay, Derince Yavuz Sultan Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir geri dönüşüm deposundaki konteynerde işçilerin yaktıkları soba, kuruması için astıkları kıyafetleri tutuşturdu. Çıkan yangın konteyneri sardı. Kısa sürede büyüyen yangını gören işçiler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
11 Nis 2021 - 09:39- Asayiş Güncelleme: 11 Nis 2021 - 09:42
Yakılan soba geri dönüşüm deposunu küle çeviriyordu
Derince'de bulunan bir geri dönüşüm deposunda işçilerin kıyafetlerini kurutmak için yaktıkları sobadan çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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# Derince
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.