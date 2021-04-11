Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
11 Nis 2021 - 09:39- Asayiş G: 11 Nis 2021 - 09:42

Yakılan soba geri dönüşüm deposunu küle çeviriyordu

Derince'de bulunan bir geri dönüşüm deposunda işçilerin kıyafetlerini kurutmak için yaktıkları sobadan çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Video için play'e tıklayın

Olay, Derince Yavuz Sultan Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir geri dönüşüm deposundaki konteynerde işçilerin yaktıkları soba, kuruması için astıkları kıyafetleri tutuşturdu. Çıkan yangın konteyneri sardı. Kısa sürede büyüyen yangını gören işçiler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
# Derince

11 Nis 2021 - 09:39 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İşçi inşaatın ikinci katından yere düştü mask
İşçi inşaatın ikinci katından yere düştü
İşte 'Sedat Peker' operasyonunda ele geçirilenlerin listesi mask
İşte 'Sedat Peker' operasyonunda ele geçirilenlerin listesi
Kamyon ile otomobil karıştığı kaza D-100'ü kilitledi mask
Kamyon ile otomobil karıştığı kaza D-100'ü kilitledi
Peker grubuna düzenlenen operasyonda yeni görüntüler ortaya çıktı mask
Peker grubuna düzenlenen operasyonda yeni görüntüler ortaya çıktı
Makas atarken 2 tıra çarpan otomobil paramparça oldu mask
Makas atarken 2 tıra çarpan otomobil paramparça oldu
FETÖ’nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 10 gözaltı mask
FETÖ’nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 10 gözaltı
Anket Gölcük Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bu okul müdürünün görevden alınmasını istiyorlar! mask
Bu okul müdürünün görevden alınmasını istiyorlar!
Sedat Peker’in villasında polis arama yapıyor mask
Sedat Peker’in villasında polis arama yapıyor
Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu mask
Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu
Yüzü yanan kadın güzellik merkezini yerinden etti mask
Yüzü yanan kadın güzellik merkezini yerinden etti
Vali Yavuz’dan vatandaşa, vatandaştan Vali’ye tepki mask
Vali Yavuz’dan vatandaşa, vatandaştan Vali’ye tepki
Sedat Peker ve suç örgütüne Kocaeli'de operasyon! 63 gözaltı mask
Sedat Peker ve suç örgütüne Kocaeli'de operasyon! 63 gözaltı

GALERİ

TEM’de feci kaza, kontrolden çıkan cip su kanalına uçtu: 1 ölü mask
TEM’de feci kaza, kontrolden çıkan cip su kanalına uçtu: 1 ölü
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu mask
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Gölcükspor 37 yıl sonra DÜŞÜYOR! “2-4” mask
Gölcükspor 37 yıl sonra DÜŞÜYOR! “2-4”
Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu mask
Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu
Kocaelispor - 24Erzincanspor (canlı anlatım) mask
Kocaelispor - 24Erzincanspor (canlı anlatım)
Kocaeli’de limanda 15 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi mask
Kocaeli’de limanda 15 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL