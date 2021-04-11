İnstagram Müzik Özelliği Nedir? Nasıl Kullanılır?

Kurulduğu tarihten bu yana büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan İnstagram, günümüzde oldukça farklı özellikleriyle karşımıza çıkar. Popüler bir şekilde kullanılan bu uygulamada en son çıkan yeniliklerden biri de müzik özelliğidir. Bu özellik sayesinde İnstagram hikayelerinize rahatlıkla dilediğiniz müziği ekleyebilirsiniz. Birçok kişi tarafından oldukça fazla beğenilen bu yenilik, İnstagram'ın en beğenilen yenilikleri arasında olmayı başardı.

İnstagram Hikayelerine Müzik Koyma Nedir?

İnstagram hikayelerinizde ister fotoğraf isterseniz video paylaşırken müzik ekleme özelliğini kullanabilirsiniz. Oldukça basit bir işlemle hikayelerinizi daha güzel bir hale getirebilirsiniz. İnstagram'ın son zamanlarda ki en popüler özelliklerinden biri ola müzik, milyonlarca kullanıcı tarafından denenmiştir.

Koyacağınız müziği kendinizin seçebilmesi, kullanıcıların memnuniyetini kazanmayı başarmıştır. İnstagram uygulaması güncel olmayan bireyler, bu özellikten yararlanamazlar. Bu bakımdan İnstagram'ınızı güncel hale getirmeyi unutmayın. Uzun zamandır var olan bu özellik yakın bir zamanda Türk kullanıcılara da açılmıştır. Artık dilediğiniz müziği hikayelerinize koyabilir ya da önce müzik seçerek video çekebilirsiniz.

İnstagram Müzik Özelliği Kullanma

Son zamanların en çok beğenilen özellikleri arasında yer alan müzik özelliği, İnstagram'da ilgiyle kullanılmaktadır.

Müzik özelliğini şu şekilde kullanabilirsiniz:

İnstagram uygulamasına giriniz. Hikaye kısmına gelerek videonuzu veya fotoğrafınızı ekleyiniz.

Ekranı yukarı doğru çekerek sağ üstte yer alan etiket işaretine dokununuz.

Karşınıza çıkan etiket seçeneklerinden ''Müzik'' kısmına basınız.

İnstagram'ın size önermiş olduğu müziklerden dilediğinizi kullanabilirsiniz.

Farklı bir müzik istiyorsanız ''Göz at'' kısmından arama yapabilirsiniz.

Seçtiğiniz müziğin, dilediğiniz kısmını keserek hikayenize ekleyebilirsiniz. Bu işlemler sonucun mükemmel bir hikaye oluşturabilirsiniz.

Müzik Süresi Ayarlama

İnstagram müzik özelliğini kullanırken birtakım özelleştirmeler yapabilirsiniz. Müziğin kaçıncı saniyelerini isterseniz, o saniyeleri kullanabilirsiniz. Müziğin tamamını hikayenizde kullanamazsanız. Sadece 15 saniyelik bir kısmını hikayenize ekleme şansına sahipsiniz. Bu 15 saniyelik kısım tamamen sizin tercihinizdedir. Dilerseniz müziğin başını, dilerseniz nakaratını ya da sonunu koyabilirsiniz.

İnstagram Müzik Yazıları

İnstagram, seçtiğiniz müziğin sözlerini otomatik olarak hikayenize eklemektedir. Bu sözleri dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ya da tamamen kaldırabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize bırakılmaktadır. Yazı modelleri konusunda sizlere 6 farklı seçenek sunulmaktadır. Şarkı sözlerinin hikayenizde olmasını istiyorsanız, sizlere sunulan yazı tiplerinden dilediğinizi kullanabilirsiniz.

Şarkı sözleri kullanmayı tercih etmeyenler ise şarkı albüm kapağı kullanmak zorundadırlar. Bu İnstagram'ın zorunlu olarak sizlere sunduğu bir tercihtir. Hikayenize uygun olan seçeneği tercih ederek müzik kullanma özelliğinden kolaylıkla yararlanabilirsiniz. Bu özellikten sınırsız bir şekilde tüm İnstagram kullanıcıları faydalanabilir.

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