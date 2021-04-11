Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
11 Nis 2021 - 10:33- Yaşam G: 11 Nis 2021 - 10:35

İnstagram Müzik Özelliği Nedir? Nasıl Kullanılır?

Kurulduğu tarihten bu yana büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan İnstagram, günümüzde oldukça farklı özellikleriyle karşımıza çıkar. Popüler bir şe...
mask

Kurulduğu tarihten bu yana büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan İnstagram, günümüzde oldukça farklı özellikleriyle karşımıza çıkar. Popüler bir şekilde kullanılan bu uygulamada en son çıkan yeniliklerden biri de müzik özelliğidir. Bu özellik sayesinde İnstagram hikayelerinize rahatlıkla dilediğiniz müziği ekleyebilirsiniz. Birçok kişi tarafından oldukça fazla beğenilen bu yenilik, İnstagram'ın en beğenilen yenilikleri arasında olmayı başardı.

İnstagram Hikayelerine Müzik Koyma Nedir?   

İnstagram hikayelerinizde ister fotoğraf isterseniz video paylaşırken müzik ekleme özelliğini kullanabilirsiniz. Oldukça basit bir işlemle hikayelerinizi daha güzel bir hale getirebilirsiniz. İnstagram'ın son zamanlarda ki en popüler özelliklerinden biri ola müzik, milyonlarca kullanıcı tarafından denenmiştir.

Koyacağınız müziği kendinizin seçebilmesi, kullanıcıların memnuniyetini kazanmayı başarmıştır. İnstagram uygulaması güncel olmayan bireyler, bu özellikten yararlanamazlar. Bu bakımdan İnstagram'ınızı güncel hale getirmeyi unutmayın. Uzun zamandır var olan bu özellik yakın bir zamanda Türk kullanıcılara da açılmıştır. Artık dilediğiniz müziği hikayelerinize koyabilir ya da önce müzik seçerek video çekebilirsiniz.

İnstagram Müzik Özelliği Kullanma

Son zamanların en çok beğenilen özellikleri arasında yer alan müzik özelliği, İnstagram'da ilgiyle kullanılmaktadır.

Müzik özelliğini şu şekilde kullanabilirsiniz:

İnstagram uygulamasına giriniz. Hikaye kısmına gelerek videonuzu veya fotoğrafınızı ekleyiniz.
Ekranı yukarı doğru çekerek sağ üstte yer alan etiket işaretine dokununuz.
Karşınıza çıkan etiket seçeneklerinden ''Müzik'' kısmına basınız.
İnstagram'ın size önermiş olduğu müziklerden dilediğinizi kullanabilirsiniz.
Farklı bir müzik istiyorsanız ''Göz at'' kısmından arama yapabilirsiniz.
Seçtiğiniz müziğin, dilediğiniz kısmını keserek hikayenize ekleyebilirsiniz. Bu işlemler sonucun mükemmel bir hikaye oluşturabilirsiniz.

Müzik Süresi Ayarlama

İnstagram müzik özelliğini kullanırken birtakım özelleştirmeler yapabilirsiniz. Müziğin kaçıncı saniyelerini isterseniz, o saniyeleri kullanabilirsiniz. Müziğin tamamını hikayenizde kullanamazsanız. Sadece 15 saniyelik bir kısmını hikayenize ekleme şansına sahipsiniz. Bu 15 saniyelik kısım tamamen sizin tercihinizdedir. Dilerseniz müziğin başını, dilerseniz nakaratını ya da sonunu koyabilirsiniz.

İnstagram Müzik Yazıları

İnstagram, seçtiğiniz müziğin sözlerini otomatik olarak hikayenize eklemektedir. Bu sözleri dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ya da tamamen kaldırabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize bırakılmaktadır. Yazı modelleri konusunda sizlere 6 farklı seçenek sunulmaktadır. Şarkı sözlerinin hikayenizde olmasını istiyorsanız, sizlere sunulan yazı tiplerinden dilediğinizi kullanabilirsiniz.

Şarkı sözleri kullanmayı tercih etmeyenler ise şarkı albüm kapağı kullanmak zorundadırlar. Bu İnstagram'ın zorunlu olarak sizlere sunduğu bir tercihtir. Hikayenize uygun olan seçeneği tercih ederek müzik kullanma özelliğinden kolaylıkla yararlanabilirsiniz. Bu özellikten sınırsız bir şekilde tüm İnstagram kullanıcıları faydalanabilir.

Tüm bunlara ek olarak, Crovu’dan gerçek ve organik Instagram takipçiler alarak sosyal medya maceranızın daha eğlenceli hale gelmesini sağlayabilirsiniz.

11 Nis 2021 - 10:33 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
En Özel Anları HediyeSepeti'nin Yeni Tasarımı ile Yaratın mask
En Özel Anları HediyeSepeti'nin Yeni Tasarımı ile Yaratın
Sağlığınız İçin Zade Vital Kullanımı mask
Sağlığınız İçin Zade Vital Kullanımı
Up Watch mask
Up Watch
Tria Yüzük Farklılığı mask
Tria Yüzük Farklılığı
Kırtasiye mask
Kırtasiye
2021 Abiye Elbise Modelleri mask
2021 Abiye Elbise Modelleri
Anket Gölcük Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bu okul müdürünün görevden alınmasını istiyorlar! mask
Bu okul müdürünün görevden alınmasını istiyorlar!
Sedat Peker’in villasında polis arama yapıyor mask
Sedat Peker’in villasında polis arama yapıyor
Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu mask
Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu
Yüzü yanan kadın güzellik merkezini yerinden etti mask
Yüzü yanan kadın güzellik merkezini yerinden etti
Vali Yavuz’dan vatandaşa, vatandaştan Vali’ye tepki mask
Vali Yavuz’dan vatandaşa, vatandaştan Vali’ye tepki
Sedat Peker ve suç örgütüne Kocaeli'de operasyon! 63 gözaltı mask
Sedat Peker ve suç örgütüne Kocaeli'de operasyon! 63 gözaltı

GALERİ

TEM’de feci kaza, kontrolden çıkan cip su kanalına uçtu: 1 ölü mask
TEM’de feci kaza, kontrolden çıkan cip su kanalına uçtu: 1 ölü
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu mask
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Gölcükspor 37 yıl sonra DÜŞÜYOR! “2-4” mask
Gölcükspor 37 yıl sonra DÜŞÜYOR! “2-4”
Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu mask
Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu
Kocaelispor - 24Erzincanspor (canlı anlatım) mask
Kocaelispor - 24Erzincanspor (canlı anlatım)
Kocaeli’de limanda 15 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi mask
Kocaeli’de limanda 15 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL