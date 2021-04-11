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11 Nis 2021 - 10:35- Ekonomi G: 11 Nis 2021 - 10:36

Renault’dan avantajlı bahar fırsatları

Baharda bir Renault sahibi olmak isteyenler, avantajlı fiyat fırsatlarıyla buluşuyor
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Baharda bir Renault sahibi olmak isteyenler, avantajlı fiyat fırsatlarıyla buluşuyor. Nisan ayı boyunca Türkiye’nin dört bir yanındaki Renault bayilerine gelenler, sınırlı sayıdaki Yeni Megane Sedan modeline 194 bin 900 TL’den başlayan fiyat ve aylık 2 bin 500 TL taksit avantajlarından* yararlanabiliyor.

B-HB segmentinin açık ara lideri olan Yeni Clio, 153 bin 900 TL’den başlayan fiyat ve 2 bin TL taksit fırsatıyla** bayilerde sahiplerini bekliyor. 2020 model yılı Kadjar modelleri ise Nisan ayına özel 332 bin TL’den*** satışa sunuluyor.

11 Nis 2021 - 10:35 - Ekonomi

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