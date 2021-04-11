BBP İl Başkanı’ndan çok sert açıklama: Salyasını akıta akıta havlamış!

Geçtiğimiz gün Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin katılımıyla gerçekleştirilen, mevcut başkan Remzi Kaya’nın tek aday olduğu kongre ile ilgili katılımın az olması nedeniyle salonun boş kaldığı iddialarına BBP İl Başkanı Remzi Kaya sert tepki gösterdi.

“ALLAH BİN BELASINI VERSİN”

2014 seçimlerinde BBP’den Niğde Belediye Başkan adayı olan Samed Yüksel, salonun boş kaldığını belirterek, “BBP Kocaeli İl Kongresi katılım olmayınca boş salonda yapıldı. Şerefli bir davayı servet, şöhret ve siyasi ikbal uğruna heba ettiniz. Yazıklar olsun, lanet olsun. Alperenlerin bedduası üzerinizden eksik olmasın inşallah. Buna sebep olan her kim varsa, yetmez ama en hafif tabiriyle Allah bin belasını versin inşallah” şeklinde paylaşımda bulundu. Yüksel, tepkilerin ardından paylaşımını silerken BBP İl Başkanı Remzi Kaya, sosyal medya hesabı üzerinden sert tepki gösterdi.

“ADAMSAN SİLMEZSİN”

Kaya, ‘Samed Yüksel İti ve Avanelerine’ başlıklı yaptığı paylaşımda, “Samed Yüksel denen it dün benimle birlikte yüzlerce dava arkadaşımın emek vererek, ter dökerek Büyük Birlik Partimizin Kocaeli kongresini sabote etmek için kongre başlamadan bir saat önceki fotoğrafı paylaşıp "boş salonda kongre yaptılar" diye salyasını akıta akıta havlamış, kendini bilmez güruhta ona yorumları ile eşlik etmiş. Bizzat kendim de yorum yaparak iftira attığını, arkadaşlarımın emeğine saygısızlık yaptığını, bu fotoğrafın kongre saatinden önceki foto olduğunu yazıp, kongrenin gerçek fotolarını ‘adamsan, insansan silmezsin’ diyerek attım” dedi.

“ANKARA BİZE ÇOK YAKIN”

“Çok yakında ben bizzat gelip sana çay ısmarlarım” diyen Kaya, “Ama adam değilmiş, insan değilmiş. Rezil bir müfteri, yalancı, alçak, hain, rezil, insanlıktan nasibini almamış şahsiyetsiz biriymiş ki hem beni hem arkadaşlarımı engelleyip gerçek fotoğrafları da sildi. Ankara bize çok yakın Samed iti. Orada kardeşlerimiz de var selamımızı alacak. Onlar sana çay ısmarlamazlarsa, çok yakında ben bizzat gelip sana Ankara çayı ısmarlarım. Samed itinin sildiği, avanesinin de iftira ile desteklediği, yorumlardan kaldırıp, bizi engellemesine neden olan gerçek fotoğraflar. Muhteşem kongremiz ve yeni binamız” şeklinde paylaşımının ardından salona ait fotoğraflar paylaştı.