Kuruçeşme Çocuk Parkı sosyal alana dönüşüyor

Çocukların sosyal yaşam ve eğlence alanlarında konforu sürekli yükselten İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Yeni Mahalle Gönül Sokak’ta bulunan Teknik Çocuk Parkı’nda yenileme çalışması yapıyor. Bin 5 metrekare park alanında yapılan tadilat ve yenileme çalışmalarında sosyal alanları genişleten İzmit Belediyesi yeni yürüyüş yolları ve oyun alanları da ekliyor.



YENİ SOSYAL ALAN



Kuruçeşmelilere nefes aldıran ve pandemi sürecinde önemi daha da anlaşılan parkın tadilat ve bakımı çalışmalarında 174 metreküp bordür döşenip, 43 metreküp baskı beton kullanılarak yürüyüş yolları, renkli oyun alanları hazırlanıyor. Kauçuk zemin yapılan Teknik Çocuk Parkı’nda zemin çalışması tamamlandıktan sonra üstüne de yeni oyun grubu monte edilecek.



TADİLATLAR SÜRÜYOR



Geleceği emanet edeceğimiz çocukların en iyi ve sağlıklı şekilde yetişmesine büyük önem veren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet park yapım ve tadilat çalışmalarını titizlikle takip ediyor. Yeni Teknik Parkı’nda mevcut basketbol sahasının direklerinin boyanması ve yeni görünüme kavuşturulması hedefleniyor. Tadilatların devam ettiği parkta beton atılan zeminde boyama çalışması da yapılacak. Parkın yaklaşık 2 hafta sonra sosyal yaşam alanına dönüştürülmesi planlanıyor.