Kocaeli’de kısıtlama denetimleri kent genelinde sürdürülüyor. Hafta sonları uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle trafik polislerince İzmit ilçesi D100 karayolunda denetim gerçekleştirildi. Denetimde araçlarındaki cam filmi ile yola çıkan 8 sürücüye kişi başı 314 TL'den toplamda 2 bin 512 TL para cezası uygulandı. Ceza uygulanan sürücülerden Zeki Öztürk, polis ekiplerine tepki gösterdi. Böyle bir uygulamadan haberi olmadığını savunan Öztürk, "Değerli vatandaşlarım, değerli dostlarım günde 50 kez yoldayım. Hiçbir suçumuz yok. Hiçbir sıkıntımız yok. Bütün trafik kurallarına uyuyoruz. Trafik memuru önümüzü kesti, 'Arabada cam filmi var' diyor. Cam filmi var mı yok mu onu da bilmiyoruz. Selam vermeden, bir şey vermeden bize ceza kesiyorlar. Nasıl bir yerdeyiz bizde bilmiyoruz. Ben bir ceza değil 10 ceza da öderim zoruma gitmez ama böyle cezalar yazılmaz. Vatandaş önce ikaz edilir. Kafana göre yolu kes ceza yaz olmaz. Bizi ikaz edin, kurallara uymazsak 10 katı ceza yazın ama biz böyle şeylere karşıyız" dedi.
11 Nis 2021 - 13:02- Asayiş Güncelleme: 11 Nis 2021 - 13:04
Cam filmi ile yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti
Kocaeli'de hafta sonu kısıtlamasında yapılan trafik denetiminde cam filmini çıkarmadan yola çıkan 8 sürücüye cezai işlem uygulandı. Cezaya tepki gösteren bir sürücü, "Selam vermeden, bir şey vermeden bize ceza kesiyorlar" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Corona - Adam doğru söylemiş.bunun adı ticaret olmuş.maksat para kazanmak olmuş
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.