Bakanlık talimat verdi! Belgesi olmayan bu 40 mesleği yapamaycak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, aralarında, elektrik tesisatçısı, elektrik ve doğal gaz sayaç sökme-takma elemanları, çimento üretim elemanı, tıbbi atık toplayıcısı, mermer doğal taş ocakçısı ve yer altı hazırlık işçisinin de olduğu 40 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi. Eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevini yerine getiren Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), nitelikli insan kaynağının oluşması için mesleklere standart, çalışanlara belge kazandırmaya devam ediyor.

143 MESLEKTE BELGE ŞARTI VARDI

İş kazaları açısından yüksek risk grubundaki "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıftaki 143 meslekte, belgeli çalışan şartı bulunan Kurum, paydaşlarının da katkılarıyla 40 meslek için daha belge zorunluluğu getirdi. Buna göre, madencilik ve enerji sektörlerindeki meslekler başta olmak üzere; aralarında elektrik tesisatçısı, elektrik ve doğal gaz sayaç sökme-takma elemanları, çimento üretim elemanı, mermer doğal taş ocakçısı ve yer altı hazırlık işçisinin de aralarında olduğu 40 meslekte, Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanlar 10 Nisan 2022'den itibaren çalışamayacak.

BELGE ZORUNLULUĞUYLA İŞ KAZALARI YÜZDE 25 AZALDI

İş kazalarının asgariye indirilmesi, üretimde verimlilik ve etkinliğin sağlanmasını amaçlayan Mesleki Yeterlilik Belge zorunluluğu, 2015 yılından bu yana uygulanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, belge zorunluluğu sayesinde "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıftaki mesleklerde iş kazaları yüzde 25 azaldı.

Yeni eklenen 40 meslekle birlikte, "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta olup Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğuna sahip meslek sayısı 183'e yükseldi.

SINAV VE BELGE İÇİN 1 MİLYAR 120 MİLYON LİRA ÖDENDİ

Çalışanlara ilave mali yük getirmeyen belge zorunluluğunda, sınav ve belgelendirme ücretleri, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. Bu kapsamda, bugüne kadar 1 milyon 200 bin belgeli çalışan için toplam 1 milyar 120 milyon 574 bin lira ödeme yapıldı. MYK, Nisan 2021 itibarıyla 1 milyon 366 bini, belge zorunluluğu bulunan mesleklerdekiler olmak üzere 1 milyon 575 bin çalışana Mesleki Yeterlilik Belgesi verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının tebliğiyle Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen 40 meslek şöyle:

YETERLİLİK ADI SEVİYESİ

1 Bitkisel Yağ Üretin Operatörü Seviye 4

2 Çimento Üretim Elemanı Seviye 2

3 Çimento Üretim Elemanı Seviye 3

4 Çimento Üretim Elemanı Seviye 4

5 Doğalgaz Sayaç Sökme Takma Elemanı Seviye 3

6 Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Görevlisi Seviye 4

7 Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi Seviye 3

8 Elektrik Dağıtım Şebekesi Kayıp-Kaçak ve Ölçü Kontrol Görevlisi Seviye 4

9 Elektrik Sayacı Sökme/Takma Elemanı Seviye 4

10 Elektrik Tesisatçısı Seviye 3

11 Elektrik Tesisatçısı Seviye 4

12 Elektrik Tesisatçısı Seviye 5

13 Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi Seviye 4

14 Cam Kesim Elemanı Seviye 3

15 Endüstriyel Cam Isıl İşlem Elemanı Seviye 4

16 Endüstriyel Cam İşleme Elemanı Seviye 4

17 Endüstriyel Cam Kesim Elemanı Seviye 4

18 Endüstriyel Yalıtım Camı Üretim Elemanı Seviye 3

19 Endüstriyel Taşımacı Seviye 3

20 Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı Seviye 4

21 İplik Bitim İşleri Operatörü Seviye 3

22 İplik Eğirme Operatörü Seviye 3

23 İzabeci Seviye 4

24 Kent İçi Raylı Sistemler Katener Bakım Elemanı Seviye 4

25 Kırma Eleme Tesis Operatörü Seviye 3

26 Mekanizasyon İşçisi (Maden) Seviye 4

27 Mekanize Kazı Operatörü Seviye 4

28 Mermer Doğaltaş Ocakçısı Seviye 3

29 Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı Seviye 4

30 Pres İşçisi (Maden) Seviye 4

31 Presçi Seviye 3

32 Presçi Seviye 4

33 Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tehlikeli Atık Toplayıcısı Seviye 3

34 Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tıbbi Atık Toplayıcısı Seviye 3

35 Sebze ve Meyve Konservesi Üretim Operatörü Seviye 4

36 Sos Üretim Operatörü Seviye 4

37 Tel Makineleri Operatörü Seviye 4

38 Terminal Çekici Operatörü Seviye 3

39 Yeraltı Hazırlık İşçisi Seviye 3

40 Yeraltı Hazırlık İşçisi Seviye 4