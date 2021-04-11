Hekimoğlu - Kocaelispor (Canlı anlatım)

2 Lig Beyaz Grup temsilcimiz Kocaelispor Hekimoğlu Trabzonspor karşısında deplasmanda sahaya çıkıyor. Maçı 'canlı anlatım' olarak buradan takip edebilirsiniz...

Maç başladı...

Dakika 3: Hekimoğlu'nda Mehmet Sak tehlikeli oldu. Bu futbolcunun şutunda top yan ağlarda kaldı.

Kocaelispor mutlak bir gol kaçırdı. 8 dakikada Semih kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu son vuruşu yapmak üzereyken hem savunma hem de kalecinin müdahalesi ile yerde kaldı. Semih'in şutu istediği gibi olmadı ancak penaltı beklenen pozisyona devam kararı verildi.

Dakika 12: kocaelispor'da Yılmaz'ın çektiği şut savunmadan sekti ve kaleci Aziz'de kaldı.

Dakika 14: Kocaelispor'da Gökhan sol kanattan ceza sahasına topu ortaladı. Benhur'dan önce kaleci Aziz topun hakimi oldu.

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HEKİMOĞLU TRABZONSPOR: 1. ABDULAZİZ DEMİRCAN, 2. UĞUR ARSLAN KURU,14. MEHMET SAK, 17. SERKAN ODABAŞOĞLU, 21. BURHAN EŞER, 23. HALİL İBRAHİM TUNA, 34. ALİ AYTEMUR, 44. YASİN PALAZ, 55. BAHADIR EROL, 88. OĞUZ KOCABAL,90. BATUHAN KARADENİZ

YEDEKLER: 81. EMRE SATILMIŞ, 4. MİRAÇ ACER, 7. BERKAY SEFA KARA, 9. MÜCAHİT CAN AKÇAY, 11. MUSA CANER AKTAŞ, 20. ERAY ATASEVEN, 22. ONUR AKDENİZ, 28. SALİH KAVRAZLI, 66. TAHA TUNÇ,77. ÖZKAN YILDIRIM

KOCAELİSPOR: 1. BAYRAM OLGUN, 6. MUSA NİZAM, 9. BATUHAN ER, 22. MURAT CEM AKPINAR, 27. SEMİH KARADENİZ, 35. YILMAZ ÖZEREN, 41. GÖKHAN MERAL, 61. NUMAN ÇÜRÜKSU, 77. BENHUR KESER,89. MESUT ÖZDEMİR, 94. BURAK SÜLEYMAN

YEDEKLER: 17. İSMET YUMAKOĞULLARI, 4. KEMAL CAN AYDEMİR, 14. YİĞİTALİ BAYRAK, 24. MERVAN YUSUF YİĞİT, 55. BAHRİ CAN AVCI, 57. TAHA BATUHAN YAYIKCI, 80. İRFAN BAŞARAN, 86. DİLAVER GÜÇLÜ, 93. MUSTAFA TAHİR BABAOĞLU, 99. BAHATTİN KÖSE