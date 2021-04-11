Dursun, Erzurumlular’a seslendi: “Dadaşlar’ın başı dik kalır!”

KEDFE’de dördüncü Tekin Dursun dönemi resmen başladı. 2007’de Gencay Yıldıztekin’in kurucu başkanlığında kurulan federasyonun Muhammet Şık ve Zafer Yıldırım’dan sonra 2013’teki kongrede dördüncü başkanı olan Dursun, teşekkür konuşmasında Erzurumlular’a hizmet etmek gurur ve onur duyduğunu ifade etti.
SİYASİLER KATILIM GÖSTERDİ
Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongreye; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Darıca Belediye Başkanı Ayhan Naci Yılmaz, Ak Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, CHP Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş, İyi Parti Darıca İlçe Başkanı Hüseyin Gündüz, Sadet Partisi Dilovası İlçe Başkanı Erkan Bilikli, Ak Parti Çayırova İlçe Başkanı Servet Günay, Yeniden Refah Partisi Darıca İlçe Başkanı Dursun Koçak, Deva Partisi Darıca İlçe Başkanı Muhammet Unsur ve Dilovası İlçe Başkanı Ali Çelik ile Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Bahattin Türetken, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü İmdat Akbaba katıldı.
DİVAN BAŞKANI YILDIZTEKİN
Kongrede divan KEDFE Kurucu Başkanı Gencay Yıldıztekin başkanlığında Köksal Şakar ve Halil İbrahim Soylu’dan oluştu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan, federasyonun icraatlarına dair slayt gösterisinin de yer aldığı kongrede faaliyet raporları ve denetim komisyonu raporu oy birliğiyle onaylandı.
"O BİNA, DADAŞLAR’IN BİNASIDIR"
Başkan Dursun teşekkür konuşmasında kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, “Orada yaptığımız bina, herkes bir kere daha bilsin ki federasyonun binasıdır. O bina federasyonun Dadaşlar’ı, yönetimi ve dernek başkanlarının katkıları ve sizlerin duasıyla yapılmıştır. Federasyonun kapısını açarlarsa tapusunu da görecekler” dedi. 2013’te devraldığı göreve layık görüldüğü için onurlu ve gururlu olduğunu kaydeden Dursun, “Alnımızın akıyla kongre salonuna kadar getirdik. Bundan sonra da inşallah güzel işler yaparız ve geçmişten bugüne olduğu gibi Dadaşlar’ın başı dik kalır” dedi.
İŞTE KEDFE’NİN 35 KİŞİLİK YÖNETİM LİSTESİ:
Tekin Dursun(Başkan)
Abdullah Çetinkaya
Ahmet Kaya
Bilgin Altay
Canan Soylu
Ercüment Zengin
Erkan Acur
Erkan Ayan
Eyyup Çetinkaya
Hakan Yılmaz
Halit Zorba
Hülya Yarar
İbrahim Yalçın
İlhami Önal
İmdat Akbaba
İsrafil Kanbul
Mehmet Bayrak
Mehmet Vural
Muhammet Emre Doğan
Muhlis Acar
Necdet Acar
Necip Alkan
Nurtaş Kara
Orhan Gedik
Özkan Gedik
Ricail Konaç
Süleyman Öztürk
Şener Doğan
Vedat Tortumluoğlu
Yavuz Selim Aydın
Yener Tok
Yılmaz Yılmaz
Yusuf Akpunar
Yusuf Turak
Zülkar Büyükgöz
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.