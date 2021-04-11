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11 Nis 2021 - 14:44- Gündem G: 11 Nis 2021 - 14:46

Adil Akyüz koronaya yenildi

İlimizde uzun yıllar özel bir otomobil firmasının 2. el satış müdürü olarak çalışan Rizespor’un eski kalecisi Adil Akyüz koronavirüs sonucu yaşamını yitirdi
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İlimizde uzun yıllar özel bir otomobil firmasının 2. el satış müdürü olarak çalışan Rizespor’un eski kalecisi evli ve üç çocuk babası Adil Akyüz bir süredir Seka Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi görüyordu. Akyüz, yaşam mücadelesini kaybetti. Adil Akyüz bugün Yahya Kaptan’da kılınacak cenaze namazının ardından kent mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.
# koronavirüs

11 Nis 2021 - 14:44 - Gündem

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