Polis memuru koronavirüse yenildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde uzun yıllardan bu yana görev yapan, evli ve 4 çocuk babası Ali Gül(52), 10 gündür Kovid-19 rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
SAKARYA'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Derince İbni Sina Mahallesi'nde ikamet eden Gül’ün cenazesi Sakarya’da toprağa verilecek. Meslektaşları tarafından çok sevilen Gül’ün vefatı başta ailesi ile yakın akrabaları olmak üzere tüm emniyet teşkilatını derinden üzdü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.