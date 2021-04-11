Polis memuru koronavirüse yenildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde uzun yıllardan bu yana görev yapan, evli ve 4 çocuk babası Ali Gül(52), 10 gündür Kovid-19 rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

SAKARYA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Derince İbni Sina Mahallesi'nde ikamet eden Gül’ün cenazesi Sakarya’da toprağa verilecek. Meslektaşları tarafından çok sevilen Gül’ün vefatı başta ailesi ile yakın akrabaları olmak üzere tüm emniyet teşkilatını derinden üzdü.