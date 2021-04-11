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11 Nis 2021 - 16:40- Ekonomi G: 11 Nis 2021 - 16:42

SGK kanser ilaçlarına 5.6 milyar lira ödedi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kanser hastalarının tedavisini desteklemek için 2020 yılında kanser ilaçlarına 5,6 milyar lira kaynak aktardı.

Son eklenenlerle birlikte SGK’nin geri ödeme listesinde 832 kanser tedavisinde kullanılanlar olmak üzere toplam 9 bin 59 ilaç bulunuyor. Kurumun, en önemli gider kalemleri arasında ilaç ödemeleri ilk sıralarda geliyor. İlaç için 2018’de 30.9 milyar lira, 2019’da 39.6 milyar lira ödeyen SGK’nin, 2020’deki harcaması 48.6 milyar lirayı buldu. İlaç harcamasında 6.5 milyar lira ile kalp-damar hastalıkların tedavisinde kullanılanlar ilk sırada yer alırken, bu grubu 5.6 milyar lira ile kanser tedavisinde kullanılanlar izledi.


AYLIK DA BAĞLANIYOR


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde sağlık hizmeti alan kanser hastalarının Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamındaki muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve takip işlem bedellerini karşıladıklarını vurgularken, şu bilgileri verdi: “Kanser hastalarımızın SUT kapsamındaki yol, gündelik ve refakatçi giderlerini karşılıyoruz. Hastalara, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti (aşılama, ilaçla koruma, erken tanı, iyi beslenme ve sağlık eğitimi) sunuyoruz. SGK’ye başvuran kanser hastalarına, 10 yıllık sigortalılık süresi ve en az 1800 gün sigorta primi olması, çalışma gücünün en az yüzde 60’ını kaybetmesi durumunda tedavi sürecinde malullük aylığı bağlıyoruz.”

11 Nis 2021 - 16:40 - Ekonomi

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