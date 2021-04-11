Temassız ödeme  1 milyar adet arttı

Visa’nın gerçekleştirdiği araştırmaya göre tüketicilerin üçte ikisi (% 65), pandemi sonrasında da temassız ödemeye devam edeceklerini söyledi.
Avrupa’da temassız limitini yükselten 29 ülke arasında Türkiye, limiti ilk artıran ülke oldu. Pandemide tüketicilerin fiziksel teması en aza indirme beklentisi ve limitlerin de yükseltilmesi ile Türkiye’de temassız ödemeler Şubat 2021 itibarıyla geçen yıla göre 3 katına çıktı.
7 BİN TEMASSIZ
Türkiye’nin, pandemi ile beraber Avrupa’da temassız ödeme limitini yükselten ilk ülke olduğunu hatırlatan Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, şunları söyledi: “Ulaşılan bu rakam, Avrupa’da ve Türkiye’de, temassız ödemelerin tüketiciler ve işyerleri tarafından benimsendiğini gösteriyor. Bankalararası Kart Merkezi’nin son rakamlarına göre, Şubat 2021 itibarıyla geçen yıl ile kıyaslandığında temassız ödemelerin 3 kat artarak, aylık 204 milyon adede ulaştığını görüyoruz. Yine aynı ay itibarıyla, iş yerlerinde yüzyüze yapılan ödemeler dikkate alındığında her 2 ödemeden 1’i temassız yapıldı. Pandemi nedeniyle nakitle temastan kaçınan tüketiciler için 7 bine yakın temassız ödeme noktasını devreye aldık.”
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.