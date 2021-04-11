Temassız ödeme  1 milyar adet arttı

Visa’nın gerçekleştirdiği araştırmaya göre tüketicilerin üçte ikisi (% 65), pandemi sonrasında da temassız ödemeye devam edeceklerini söyledi.

Avrupa’da temassız limitini yükselten 29 ülke arasında Türkiye, limiti ilk artıran ülke oldu. Pandemide tüketicilerin fiziksel teması en aza indirme beklentisi ve limitlerin de yükseltilmesi ile Türkiye’de temassız ödemeler Şubat 2021 itibarıyla geçen yıla göre 3 katına çıktı.



7 BİN TEMASSIZ



Türkiye’nin, pandemi ile beraber Avrupa’da temassız ödeme limitini yükselten ilk ülke olduğunu hatırlatan Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, şunları söyledi: “Ulaşılan bu rakam, Avrupa’da ve Türkiye’de, temassız ödemelerin tüketiciler ve işyerleri tarafından benimsendiğini gösteriyor. Bankalararası Kart Merkezi’nin son rakamlarına göre, Şubat 2021 itibarıyla geçen yıl ile kıyaslandığında temassız ödemelerin 3 kat artarak, aylık 204 milyon adede ulaştığını görüyoruz. Yine aynı ay itibarıyla, iş yerlerinde yüzyüze yapılan ödemeler dikkate alındığında her 2 ödemeden 1’i temassız yapıldı. Pandemi nedeniyle nakitle temastan kaçınan tüketiciler için 7 bine yakın temassız ödeme noktasını devreye aldık.”