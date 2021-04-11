Siemens, bu ramazan Sofralara lezzet katacak 

Siemens Ev Aletleri, kullanıcılara iQ700 Buhar Destekli ve Mikrodalga Fonksiyonlu Ankastre Fırın HN678G4S6 ile iQ500 Buhar Destekli Ankastre Fırın HR538ABS1’i sunuyor. Yemeğinize göre önceden ayarlanmış otomatik buhar destekli pişirme programları ve buhar yoğunluğu seçenekleriyle istediğiniz gibi en iyi sonuçlara ulaşmanızı sağlıyor. Öyle ki artık hamur işleri daha çok kabarıyor, dışı çıtır çıtır içi ise yumuşacık oluyor. Et yemekleri de buhar desteği sayesinde dışı lezzetli bir kabuk bağlarken içi sulu ve daha lezzetli bir halde pişiyor.

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İşitme kaybı yaşayanlar Galaxy

Buds Pro ile daha iyi duyabiliyor!

Samsung Electronics, KBB (kulak, burun, boğaz) alanında dünyaca ünlü Clinical and Experimental Otorhinolaryngology dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmada, Galaxy Buds Pro’nun Ortam Sesi (Ambient Sound) özelliğinin, hafif ve orta derecede işitme kaybı yaşayan bireylerin çevrelerindeki sesleri daha iyi duyabilmelerini sağlamada etkili olduğu belirtiliyor. Galaxy Buds Pro’nun Ortam Sesi özelliği, etraftaki sesleri 20 desibele kadar yükseltebiliyor. Aynı zamanda kullanıcılar ses deneyimini dört farklı seviye ayarıyla, ihtiyaçlarına göre kişiselleştirebiliyor.