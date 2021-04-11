Yardıma muhtaç, gelir durumu düşük ailelere Ramazan ayı başlamadan erzak yardımıyla destek veren İYİ Parti Karamürsel İlçe Teşkilatı; bulgur, pirinç, ayçiçeği yağı, salça, zeytin, çay, toz şeker, kırmızı mercimek, kuru fasulye, nohut, makarna, beyaz peynir, un, tuz ve helva gibi temel ihtiyaç gıdalarından oluşan kumanya, toplam 15 kalem üründen oluştu. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara yardım ulaştırıldığını söyleyen İlçe Başkanı Orhan Kılınçsoy ve Kadın Kolları Başkanı Nursel Dikidaş, “Yardıma muhtaç olan yurttaşlarımıza yardım ulaştırmaya devam edeceğiz. Muhtarlıklarımızla ve arkadaşlarımızla yaptığımız tespitlerin dışında ihtiyacı olan yurttaşlarımız ilçe başkanlığımıza da ulaşarak ihtiyaçlarını bize iletebilirler” dedi.
11 Nis 2021 - 16:46- Siyaset Güncelleme: 11 Nis 2021 - 16:48
İYİ Parti Karamürsel, ihtiyaç sahiplerini unutmadı
İYİ Parti Karamürsel İlçe Teşkilatı, yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak yardıma muhtaç 150 aileye erzak dağıttı +
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.