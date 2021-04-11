İYİ Parti Karamürsel,  ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Yardıma muhtaç, gelir durumu düşük ailelere Ramazan ayı başlamadan erzak yardımıyla destek veren İYİ Parti Karamürsel İlçe Teşkilatı; bulgur, pirinç, ayçiçeği yağı, salça, zeytin, çay, toz şeker, kırmızı mercimek, kuru fasulye, nohut, makarna, beyaz peynir, un, tuz ve helva gibi temel ihtiyaç gıdalarından oluşan kumanya, toplam 15 kalem üründen oluştu. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara yardım ulaştırıldığını söyleyen İlçe Başkanı Orhan Kılınçsoy ve Kadın Kolları Başkanı Nursel Dikidaş, “Yardıma muhtaç olan yurttaşlarımıza yardım ulaştırmaya devam edeceğiz. Muhtarlıklarımızla ve arkadaşlarımızla yaptığımız tespitlerin dışında ihtiyacı olan yurttaşlarımız ilçe başkanlığımıza da ulaşarak ihtiyaçlarını bize iletebilirler” dedi.