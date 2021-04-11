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11 Nis 2021 - 16:47- Siyaset G: 11 Nis 2021 - 16:49

YRP Derince’den  Yenikent Karakolu’na ziyaret

Yeniden Refah Partisi Derince İlçe Başkanı Yakup Güzeltepe, Teşkilat Başkanı Engin Özkaya ve Halkla ilişkiler Başkanı Yavuz Katar ile birlikte Yenikent Karakolu Başkomiseri Burak Pınar’ı makamında  ziyaret etti

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YRP Derince İlçe Başkanı Yakup Güzeltepe, 6-12 Nisan Polis Haftası ve 10 Nisan Polis Günü’nü kutlamak amacıyla Yenikent Karakolu Başkomiseri Burak Pınar’ı makamında  ziyaret etti. Ziyarette Güzeltepe’ye Teşkilat Başkanı Engin Özkaya ve Halkla ilişkiler Başkanı Yavuz Katar da eşlik etti. Ziyarette İlçe Başkanı Güzeltepe, Başkomiser Pınar’a çiçek takdim etti.
# Derince

11 Nis 2021 - 16:47 - Siyaset

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