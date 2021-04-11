Aygün, Ankara’dan  iki müjdeyle döndü

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, önceki gün hazırladığı projeleriyle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere başkente gitti. Ankara’da Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile bir araya geldi. Tahtalı Göleti Doğa Park projesi ile ilgili Spor Toto Teşkilat Başkanlığı nezdinde yaptığı girişimler olumlu sonuç veren Başkan Aygün, Derince’ye müjde niteliğindeki ilk haberi buradan verdi.



PROTOKOL İMZALANDI



Başkent ziyaretinde Tahtalı Göleti Doğa Park projesinin protokolünü imzaladıklarını belirten Başkan Aygün yaptığı açıklamada, “Spor Toto Teşkilat Başkanımız Bünyamin Bozgeyik'i ziyaretimizde Tahtalı Göleti Doğa Park projemizle ilgili protokol imzaladık. Doğa Park projemizi hayata geçireceğimiz Tahtalı Göleti çevresine inşa edeceğimiz gençlik kamp alanları, karavan park, günü birlik tesisler, rekreasyon alanları, kano alanı tesisleri, hobi bahçeleri, bisiklet ve yürüyüş yolları ile bölgemizi cazibe merkezi haline getireceğiz. Önümüzdeki günlerde yapımına başlayacak olduğumuz projemiz ilçemize hayırlı olsun” dedi.



TARIMSAL KALKINMA



Başkan Aygün, Tahtalı Göleti Doğa Park projesinin protokolünü imzaladıktan sonra bir başka önemli çalışması olan tarımsal kalkınma hamlesi kapsamında temaslar gerçekleştirdi. Beraberinde AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret eden Başkan Aygün, geçtiğimiz yıl aspir bitkisi yetiştiriciliği ile birlikte startını verdikleri tarımsal kalınma projesinin detaylarını aktardı.



İshakçılar’da kurulacak Mısır Kurutma Tesisi, Süt Pastörizasyon Tesisi ve Aspir Yağı İşleme ve Değerlendirme Tesisi ile ilgili Bakan Varank’a bilgiler veren Başkan Aygün, Taşköprü Aspir Yağı takdim etmeyi de ihmal etmedi. Bakan Varank da tarıma yönelik gerçekleştirdiği örnek proje dolayısıyla Başkan Aygün’ü tebrik etti. Başkan Aygün, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Derincelilere bir müjde daha vererek “Tarımsal kalkınma projemiz kapsamında İshakçılar’da kuracağımız tesislerimize makinalarla ilgili finansman desteği sağlayacak olan Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum” dedi.