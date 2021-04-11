Torun ve Aksu’dan   Eğitim-İş’e ziyaret

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun ve Koordinatör Ozan Aksu, Eğitim-İş Sendikası Kocaeli 1 Nolu Şubesi’ni ziyaret etti. Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, Eğitim-İş Sendikası Kocaeli Sendikası Kocaeli 1 Nolu Şube Başkan Sabri Mutlu’ya çiçek takdim etti. Sendika Başkanı Sabri Mutlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



“EĞİTİME ÇOK ÖNEM VERİYORUZ”



Ziyarette konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, “İzmit Belediyesi olarak eğitime çok önem veriyoruz. İzmit Belediyesi olarak sizler gibi değerli eğitimcilerle birlikte fikir alışverişlerinde bulunarak İzmit’te eğitim adına yeni projeler geliştirmek istiyoruz” ifadelerinde bulundu. Sendika Başkanı Sabri Mutlu ise eğitim adına geliştirilecek projelerde yer almak istediklerini belirtti.