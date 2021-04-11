Gölcük Piyalepaşa İlkokulu öğrencileri tarafından başlatılan kampanyada toplanan 10 çuval mavi kapak, Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ne bağışlandı. Okul Müdürü Songül Bayraktar, yaptığı açıklamada, engellilere tekerlekli sandalye alınması için okullarında mavi kapak toplama kampanyası düzenlediklerini belirterek, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Kampanya kapsamında 10 çuval mavi kapak toplandığını bildiren Bayraktar, "Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ne teslim ettik. Çalışmalarımızdan dolayı Gölcük Belediyesince okulumuza geri dönüşüm kutusu konuldu" dedi
11 Nis 2021 - 16:57- Gündem Güncelleme: 11 Nis 2021 - 16:58
Gölcük Piyalepaşa öğrencileri 10 çuval mavi kapak topladı
Gölcük Piyalepaşa İlkokulu öğrencileri, başlattıkları kampanya kapsamında topladıkları 10 çuval mavi kapağı Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ne bağışladılar
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.