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11 Nis 2021 - 17:34- Siyaset G: 11 Nis 2021 - 17:35

Eski CHP’li genç! Kapısından bile geçmediği AKP İzmit’e üye yapılmış

Tugay Adak’ın intiharı nedeni ile CHP’den istifa eden Sefa Çıtak, bilgisi dışında AKP İzmit İlçe Teşkilatına üye yapıldığını iddia etti

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Kartepe Belediye Meclis Üyesi Tugay Adak’ın geçtiğimiz Eylül ayında geçim sıkıntısı nedeni ile intihar etmesi sonrası birçok CHP’li genç partisinden istifa etmişti. İstifa eden isimler arasında bir dönem Yalova’dan gelip CHP Gençlik Kollarında aktif görev almış Sefa Çıtak da yer aldı. Sert bir sosyal medya paylaşımı ile partisinden istifa ettiğini duyuran Çıtak, hayatının en ilginç haberlerinden birini aldı. Yaklaşık 2 ay önce partisinden istifa eden Çıtak, hiçbir başvuru yapmamasına rağmen AKP İzmit Teşkilatına üye yapıldı.

KAPISININ ÖNÜNDEN BİLE GEÇMEDİM”

Duruma tepki gösteren Çıtak, e-Devlet üzerinden siyasi parti üyeliğini gösteren belgeyi paylaşarak, “Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettikten sonra herhangi bir partiye üye olmadım, başka bir partinin kapısının önünden dahi geçmedim. Bu nedir Allah aşkına?” ifadelerini kullandı.

ALLAH BELANIZI VERSİN”

2 Ay önce istifa eden Çıtak, “Bir zamanlar çok sevdiğim, gecemi gündüzüme kattığım, iktidar olması için bir dakika bile dinlenmediğim Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ediyorum. CHP Kartepe Meclis Üyesi Tugay kardeşime sahip çıkmayıp, Belediye kazandığımız halde, onlarca fabrikası olan CHP'li iş insanları dahil olmak üzere onun arkasında durmayan ölümüne sebep olan kim varsa Allah belasını versin” ifadelerini kullanmıştı. 

# İzmit

11 Nis 2021 - 17:34 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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