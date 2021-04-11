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11 Nis 2021 - 17:42- Spor G: 11 Nis 2021 - 17:44

Hiç yoktan iyidir! “0-0”

Erdem ÖVÜÇ
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Kocaelispor 31. maçında Hekimoğlu Trabzon ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Güçlü rakibi ile 0-0 berabere kalan yeşil siyahlılar puanını 56’ya çıkardı ve üçüncü sıradaki yerini korudu. Kocaelispor bu perşembe ateşi yakından hisseden Şanlıurfaspor’u konuk edecek.

KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Ortahisar Yavuz Selim Stadı’ndaki maça Kocaelispor kalede Bayram, savunmada Semih, Gökhan, Numan, Musa Nizam, merkezde Mesut ve Yılmaz, önlerinde Murat Cem, kanatlarda Benhur ve Burak Süleyman, ileride ise Batuhan Er 11’i ile sahadaki yerini aldı. Mustafa Reşit Akçay’ın karantina süresi devam ettiği için 1. Yardımcı Antrenör Turgay Karslı kulübede yetkili olduğu maçın ilk yarısında yeşil siyahlılar vasat bir oyun ortaya koydu.

SEMİH İLE ÖNE GEÇEBİLİRDİK

Maçın başında Semih ile net bir gol kaçıran Kocaelispor uzaktan şutlarla etkili olmak istedi. Yılmaz ve Murat Cem’in şutlarında toplar dışarıya çıktı. Hekimoğlu ekibinin net sayılabilecek bir pozisyonu olmadı. Sol kanattan Halil İbrahim ile tehlikeli olmak isteyen Trabzon ekibi topun hakimiydi. Kocaelispor’da ise kazanılan toplarla hızlı bir şekilde rakip sahaya geçilmeye çalışıldı. Ancak ilk 45 dakikada final pasları ve son vuruşlardaki beceri sorunu yaşandı.

BAYRAM’IN KRİTİK KURTARIŞI, MURAT CEM ÇİZGİDEN ÇIKARDI

35. dakikadan sonra ofans hattına daha baskın olan Kocaelispor soyunma odasına 0-0’lık beraberlikle girdi. Zorlu mücadelenin ikinci yarısında pozisyon kısırlığı yaşandı. İki takım da bu yarıda1’er net gol kaçırdı. Batuhan Karadeniz’in 60. dakikada kaleye çektiği şutta Bayram topu soluna uzanarak son anda tokatladı, ağlara gitmekte olan topu Murat Cem gol çizgisi üzerinden çıkardı. 80. dakikada ise kaleci ile karşı karşıya kalan Benhur’un aşırtma vuruşunda top üstten dışarıya çıktı.

ŞANLIURFA GELİYOR… KAZANMAK FARZ OLDU

Kalan sürede ataklar sonucu değiştirmedi ve Kocaelispor kritik Hekimoğlu Trabzon deplasmanından 1 puanla döndü. Kocaelispor’u ilgilendiren maçlarda Erzincan ve Sarıyer kazanırken, Afyon, Amed ve Uşakspor puan kaybetti. Puanını 56’ya çıkaran ve üçüncü sıradaki yerini koruyan Kocaelispor bu perşembe Şanlıurfaspor’u konuk edecek.

 

11 Nis 2021 - 17:42 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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