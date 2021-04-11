Korona verilerindeki artış durdurulamıyor! 50 bin 678 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2548'i semptomatik olmak üzere toplam 50 bin 678 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 237 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 939'u, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 849 bin 11'e yükseldi.
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 30 BİNİ GEÇTİ
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 30 bin 194 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 331 bin 411'e yükseldi. Toplam test sayısı 41 milyon 591 bin 854'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 824 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.
VAKA SAYILARI DÜNE GÖRE DÜŞTÜ
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 248 kişi hayatını kaybederken, 2497'si semptomatik olmak üzere 52 bin 676 yeni vaka tespit edilmişti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.