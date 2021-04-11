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11 Nis 2021 - 20:42- Gündem G: 11 Nis 2021 - 20:45

Korona verilerindeki artış durdurulamıyor! 50 bin 678 yeni vaka

Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 11 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2 bin 548'i semptomatik olmak üzere 50 bin 678 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 849 bin 11'e yükseldi. Vefat sayısı 237 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 30 bin 194 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük  Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2548'i semptomatik olmak üzere toplam 50 bin 678 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 237 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 939'u, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 849 bin 11'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 30 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 30 bin 194 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 331 bin 411'e yükseldi. Toplam test sayısı 41 milyon 591 bin 854'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 824 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

VAKA SAYILARI DÜNE GÖRE DÜŞTÜ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 248 kişi hayatını kaybederken, 2497'si semptomatik olmak üzere 52 bin 676 yeni vaka tespit edilmişti.

# koronavirüs

11 Nis 2021 - 20:42 - Gündem

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