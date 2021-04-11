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11 Nis 2021 - 21:21- Gündem G: 11 Nis 2021 - 21:24

Cezmi Çiçek'ten o iddialara sert yanıt!

Kocaeli’de geniş bir kesim tarafından tanınan iş adamı Cezmi Çiçek, kendisi hakkındaki iddialara cevap verdi.
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Son zamanlardaki çıkışlarıyla dikkat çeken Vadi Besicilik, Gürpınar Su, Yuvacık Su gibi önemli markaların sahibi olan, ilimizin başarılı iş adamlarından Cezmi Çiçek, " İtibarımı zedelemeye çalışan haysiyetsizler" diyerek, kendisi hakkında ortaya atılan iddialara sert yanıt verdi. Çiçek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Adını anmayacağım haysiyetsiz kişiliğe sahip olan kendini gazeteci kimliği altına gizleyerek şantaj çetesinin dışarda kalan son üyesi, benim iflas ettiğim yönünde Ziraat bankasının bana ihtarname çektiğini, ucuz et satmamın nedenininde iflas etmem olduğunu düşünerek kişisel bilgilerimi paylaşarak itibarımı zedelemeye çalışıyor.

"ŞİRKETİM ADINA KREDİ KULLANDIM"

İtibarımı zedelemeye çalışan bu haysiyetsizler şunu bilmelidirler ki; beni değil 5.000.000, 200.000.000 bile yıkamaz. Banka borcuna gelince; kardeşim demeye utandığım kişi ile aramızda bazı ticari ilişkiler vardı. Ben bu kişiye, 2 daire, 1 araba, 200.000’lık çek ve kız öğrenci yurdumdan %10 hisse verdim. Bunun teminatı içinde bu kişiye ait 2 dairenin üzerine ipotek koydurduk. O kadar iyi niyetli davrandım ki ben kefil olup şirketim adına kredi kullandım.



"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

O kişi günü gelen borcunu ödemedi. Karşılıklı davalık olduk. Mahkemeler devam etmektedir. Banka alacağını tahsil etmek için o kişiye ait daireler üzerine ipoteği çözmek için ihtarname gönderdi. Borcu ödememek için iftiralar attığı gibi bu gazeteye ihtarnameyi haber yaptırarak beni korkutmaya borcu bana ödetmeye çalışıyor. Bu borcu fazlasıyla ödeyecek güçteyim. Fakat herkes kendi borcunu ödeyecek. Pazartesi sabahı itibariyle hem yayınlayan hemde yayınlanması için gazeteye bunu sunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Bundan sonrası yüce Türk adaletinindir."

11 Nis 2021 - 21:21 - Gündem

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