Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
12 Nis 2021 - 09:52- Gündem G: 12 Nis 2021 - 09:53

KO-MEK’ten zabıtaya ilk yardım eğitimi  

Hayati önem taşıyan ilk yardımı öğrenen Kandıra Belediyesi zabıta ekipleri yaşanabilecek olası kazalara müdahale edebilecek.    

mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, kentin dinamiklerine yönelik gerçekleştirdiği ilk yardım eğitimlerini sürdürüyor. KO-MEK “ilk yardım” eğitimini bu defa Kandıra Belediyesi Zabıta ekiplerine verdi. Kandıra KO-MEK Kurs Merkezinde verilen eğitimler yaşanılabilecek olası kazalar ve üzücü olayların önüne geçilmesi adına hayati önem taşıyor.

 

OLAYA GÖRE MÜDAHALE ŞEKLİ

Günümüzde artık herkesin bilmesi hayati önem taşıyan İlk Yardım eğitimini Kandıra Belediyesi’nde görev yapan tüm personele gruplar halinde verilmesi planlanıyor. KO-MEK Usta Öğreticileri tarafından verilen eğitimde, olay anında ilk müdahale sırasında yapılması gerekenler anlatılıyor. Yaralanmalı kazalar, olası boğulmalı olaylar ve yanık vakalarında ilk yardım konuları teorik ve pratik olarak kursiyerlere aktarılıyor.

 

YERİNDE VE ZAMANINDA MÜDAHALE

Eğitimde bebek, çocuk ve yetişkinler için ayrı ayrı müdahale şekilleri anlatıldı. Yerinde ve zamanında müdahalenin önemine değinen eğitimciler zabıta ekiplerini müdahale anında dikkatli olmaları konusunda uyardı. Zamanında ve doğru yapılan bir müdahale ile ne kadar faydalı olabilecekken yanlış bir müdahalenin de ne kadar büyük sonuçlar doğurabileceği üzerinde eğitimler verildi.

 

TEORİK EĞİTİM İLK YARDIM TANIMI İLE BAŞLADI

Eğitimler teorik ve pratik olmak üzere iki aşamalı olarak veriliyor. Teorik ve pratik eğitimde ilk olarak ilk yardımın tanımı yapıldı. İlk yardımın doğru uygulanmasının önem taşıdığı vurgulanan eğitimde, acil tedavi ve ilk yardımın farkı anlatıldı. Acil tedavinin uzman doktorlar tarafından yapılması gerektiği, ilkyardımın ise bu konuda eğitim almış herkes tarafından yapılabileceği kaydedildi.

 

 

BAZEN HİÇBİR ŞEY YAPMAMAK YANLIŞ YAPMAKTAN İYİDİR

Eğitimde özellikle ilk yardımı yapacak olan kişinin son derece soğukkanlı olması gerektiği üzerinde durdu. Bu aşamada ilk yardımın bazen hiçbir şey yapmamak olduğu da hassasiyetle dile getirildi. İlk yardımın hayat kurtardığı gibi yapılan yanlış müdahaleler neticesinde bu durumun son yardım olabileceğinin altı çizildi.

 

UYGULAMALI KALP MASAJI

Pratik eğitim kapsamında ayrıca zabıta ekiplerine, temel yaşam desteği, kanamalarda ilk yardım, yaralanmalarda ilk yardım, bilinç bozukluklarında ilk yardım, kırık ve çıkıklarda ilk yardımı, yanıklarda ilk yardım ile zehirlenmelerde ilk yardım konuları anlatıldı. Ayrıca yaralı taşıma tekniği gösterildi. Pratik eğitimin son bölümünde KO-MEK Usta Öğreticisi tarafından cansız manken üzerinde ilk yardım uygulaması yapıldı. Uygulamada, verilen eğitim çerçevesinde cansız mankene kalp mesajı ve yaralarına müdahale yöntemleri aktarıldı.

 

# eğitim, yardım, Kocaeli, Büyükşehir

12 Nis 2021 - 09:52 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Muğla’dan Kardeş Eller’e kıyafet bağışı mask
Muğla’dan Kardeş Eller’e kıyafet bağışı
Gölcük Piyalepaşa öğrencileri  10 çuval mavi kapak topladı mask
Gölcük Piyalepaşa öğrencileri  10 çuval mavi kapak topladı
Torun ve Aksu’dan   Eğitim-İş’e ziyaret mask
Torun ve Aksu’dan   Eğitim-İş’e ziyaret
İlimtepe’de atık dökenler  hakkında adli işlem başlatıldı mask
İlimtepe’de atık dökenler  hakkında adli işlem başlatıldı
’O eski Ramazanlar’, İzmit sokaklarında yaşanacak mask
’O eski Ramazanlar’, İzmit sokaklarında yaşanacak
Kuruçeşme Çocuk Parkı sosyal alana dönüşüyor mask
Kuruçeşme Çocuk Parkı sosyal alana dönüşüyor
Anket Gölcük Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sedat Peker’in villasında polis arama yapıyor mask
Sedat Peker’in villasında polis arama yapıyor
Gebze’deki dev projede çalışmalar Kuzey yan yolda yoğunlaştı mask
Gebze’deki dev projede çalışmalar Kuzey yan yolda yoğunlaştı
Yüzü yanan kadın güzellik merkezini yerinden etti mask
Yüzü yanan kadın güzellik merkezini yerinden etti
Gölcüklü hemşirenin feci ölümü mask
Gölcüklü hemşirenin feci ölümü
Vali Yavuz’dan vatandaşa, vatandaştan Vali’ye tepki mask
Vali Yavuz’dan vatandaşa, vatandaştan Vali’ye tepki
Sedat Peker ve suç örgütüne Kocaeli'de operasyon! 63 gözaltı mask
Sedat Peker ve suç örgütüne Kocaeli'de operasyon! 63 gözaltı

GALERİ

Hekimoğlu - Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Hekimoğlu - Kocaelispor (Canlı anlatım)
TEM’de feci kaza, kontrolden çıkan cip su kanalına uçtu: 1 ölü mask
TEM’de feci kaza, kontrolden çıkan cip su kanalına uçtu: 1 ölü
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu mask
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Gölcükspor 37 yıl sonra DÜŞÜYOR! “2-4” mask
Gölcükspor 37 yıl sonra DÜŞÜYOR! “2-4”
Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu mask
Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu
Kocaelispor - 24Erzincanspor (canlı anlatım) mask
Kocaelispor - 24Erzincanspor (canlı anlatım)
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL