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12 Nis 2021 - 09:54- Siyaset G: 12 Nis 2021 - 09:55

Gelecek Çayırova Esnaf ziyaretlerinde

Gelecek Partisi Çayırova İlçe Başkanı Kağan Demirci, genel merkez iletişim başkan yardımcısı Serap Çakır ve ilçe yöneticileriyle birlikte esnaf ziyaretlerinde bulundu. Demirci ve Çakır’a sıcak ilgi gösteren esnaf yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.

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Gelecek Partisi genel merkez iletişim başkan yardımcısı Serap Çakır, Çayırova ilçe başkanı Kağan Demirci, ilçe gençlik kolları başkanı Enez Giriş, ilçe kadın kolları başkanı Zeynep Karataş, esnaf ziyaretlerinde bulundu, Ramazan ayı için bastırılan imsakiyeleri dağıttı. Mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyen Gelecek Partisi kurmaylarına ilçe sakinleri sıcak ilgi gösterdi. Artan korona virüs vakalarında kendilerinin günah keçisi ilan edildiğini ifade eden esnaf, uzun süre kapalı kaldıklarını, aldıkları kredileri çevirmekte güçlük çektiklerini belirterek dayanacak güçlerinin kalmadığını ifade ettiler.

12 Nis 2021 - 09:54 - Siyaset

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