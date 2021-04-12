Gelecek Partisi genel merkez iletişim başkan yardımcısı Serap Çakır, Çayırova ilçe başkanı Kağan Demirci, ilçe gençlik kolları başkanı Enez Giriş, ilçe kadın kolları başkanı Zeynep Karataş, esnaf ziyaretlerinde bulundu, Ramazan ayı için bastırılan imsakiyeleri dağıttı. Mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyen Gelecek Partisi kurmaylarına ilçe sakinleri sıcak ilgi gösterdi. Artan korona virüs vakalarında kendilerinin günah keçisi ilan edildiğini ifade eden esnaf, uzun süre kapalı kaldıklarını, aldıkları kredileri çevirmekte güçlük çektiklerini belirterek dayanacak güçlerinin kalmadığını ifade ettiler.
12 Nis 2021 - 09:54- Siyaset Güncelleme: 12 Nis 2021 - 09:55
Gelecek Çayırova Esnaf ziyaretlerinde
Gelecek Partisi Çayırova İlçe Başkanı Kağan Demirci, genel merkez iletişim başkan yardımcısı Serap Çakır ve ilçe yöneticileriyle birlikte esnaf ziyaretlerinde bulundu. Demirci ve Çakır’a sıcak ilgi gösteren esnaf yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.