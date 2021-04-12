Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK yapılanmasına yönelik olarak devam eden bir soruşturma kapsamında, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli Merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen 1 aktif uzman çavuş, 5 aktif astsubay, 1 emekli astsubay, 2 askeri okul eski öğrencisi ve 1 sivil olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 7 kişi Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
12 Nis 2021 - 11:04- Asayiş Güncelleme: 12 Nis 2021 - 11:08
Kocaeli'de FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK yapılanmasına yönelik olarak devam eden bir soruşturma kapsamında, Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 7’si Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.