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12 Nis 2021 - 11:04- Asayiş G: 12 Nis 2021 - 11:08

Kocaeli'de FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK yapılanmasına yönelik olarak devam eden bir soruşturma kapsamında, Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 7’si Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK yapılanmasına yönelik olarak devam eden bir soruşturma kapsamında, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli Merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen 1 aktif uzman çavuş, 5 aktif astsubay, 1 emekli astsubay, 2 askeri okul eski öğrencisi ve 1 sivil olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 7 kişi Kocaeli Adliyesine sevk edildi. 
# Kocaeli, İstanbul

12 Nis 2021 - 11:04 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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