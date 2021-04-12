Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
12 Nis 2021 - 11:06- Ekonomi G: 12 Nis 2021 - 11:08

Ersin Başyıldız en yenilikçi 50 İK lideri arasında

Türkiye’nin en büyük çimento firmalarından Nuh Çimento İnsan Kaynakları Direktörü Ersin Başyıldız, ‘En Yenilikçi 50 İK Lideri’ listesine girmeyi başardı.
mask

İş ve ekonomi dünyasını önemli yayınlarından Fast Company Dergisinin’nin ‘En Yenilikçi 50 İK Lideri’ listesinde, Nuh Çimento Grubu İnsan Kaynakları Direktörü Ersin Başyıldız yer aldı.

Dünyanın önde gelen insan kaynakları yazarlarının ve liderlerinin jürilik görevini üstlendiği, 150’ye yakın başvuru yapılan listeye, Ersin Başyıldız adını yazdırdı. Nuh Çimento Grubu ise sosyal medya hesaplarından, Ersin Başyıldız’ın başarısını duyurdu. Paylaşımda, “Nuh Çimento Grubu İnsan Kaynakları Direktörümüz Ersin Başyıldız, @fastcompanyturkey dergisi tarafından yayınlanan ve uluslararası bir jüri değerlendirmesi ile sonuçlanan pandemi dönemindeki İK stratejileri ve dijitalleşme çalışmalarının rol oynadığı, “En Yenilikçi 50 İK Lideri” listesinde yer aldı” ifadeleri kullanıldı.

Seçkin jüri listesi

Jüri üyelerinin arasında London Busiess School’dan Prof. Michael Jacobides, Netflix’ten Bharath Javaraman, The People Shift’den Jamie Getgood, Webb Investment Network’ten Maynard Webb, The Power of Company Culture kitabının yazarı Chris Dyer, Sprint kitabının yazarı Jake Knapp, The Job kitabının yazarı Prof. Ellen Ruppel Shell, The Surprising Science of Meeting kitabının yazarı Prof. Steven Rogelberg gibi önemli isimler yer aldı. Değerlendirme, işe alım ve staj süreçleri, çevik organizaasyon yapısı, eğitim ve gelişim süreçleri ile pandemi stratejileri gibi kriterler üzerinden yapıldı.
# eğitim

12 Nis 2021 - 11:06 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Siemens, bu ramazan Sofralara lezzet katacak  mask
Siemens, bu ramazan Sofralara lezzet katacak 
“Ramazan fırsatçılarına izin verilmemeli”  mask
“Ramazan fırsatçılarına izin verilmemeli” 
PepsiCo’nun, Türkiye’deki 6 Fabrikasına bakanlık onaylı ‘Sıfır Atık’ sertifikası mask
PepsiCo’nun, Türkiye’deki 6 Fabrikasına bakanlık onaylı ‘Sıfır Atık’ sertifikası
Renault’dan avantajlı bahar fırsatları mask
Renault’dan avantajlı bahar fırsatları
Hayrettin Çaycı, “Bakır Hayat Çizgim oldu” mask
Hayrettin Çaycı, “Bakır Hayat Çizgim oldu”
Türk Telekom’dan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na iletişim ve teknoloji desteği   mask
Türk Telekom’dan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na iletişim ve teknoloji desteği  
Anket Gölcük Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sedat Peker’in villasında polis arama yapıyor mask
Sedat Peker’in villasında polis arama yapıyor
Gebze’deki dev projede çalışmalar Kuzey yan yolda yoğunlaştı mask
Gebze’deki dev projede çalışmalar Kuzey yan yolda yoğunlaştı
Yüzü yanan kadın güzellik merkezini yerinden etti mask
Yüzü yanan kadın güzellik merkezini yerinden etti
Gölcüklü hemşirenin feci ölümü mask
Gölcüklü hemşirenin feci ölümü
Emeklilerin bayram ikramiyeleri zamlı yatacak mask
Emeklilerin bayram ikramiyeleri zamlı yatacak
Vali Yavuz’dan vatandaşa, vatandaştan Vali’ye tepki mask
Vali Yavuz’dan vatandaşa, vatandaştan Vali’ye tepki

GALERİ

Hekimoğlu - Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Hekimoğlu - Kocaelispor (Canlı anlatım)
Park halindeki otomobil alev alev yandı mask
Park halindeki otomobil alev alev yandı
TEM’de feci kaza, kontrolden çıkan cip su kanalına uçtu: 1 ölü mask
TEM’de feci kaza, kontrolden çıkan cip su kanalına uçtu: 1 ölü
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu mask
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Gölcükspor 37 yıl sonra DÜŞÜYOR! “2-4” mask
Gölcükspor 37 yıl sonra DÜŞÜYOR! “2-4”
Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu mask
Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL