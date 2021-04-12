Sepaş Enerji, 2021’de karbon ayak izini sıfırlıyor

Uluslararası Enerji Ajansı’nın “2021 Enerji Politikası Değerlendirmesi” raporuna göre Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesi son 5 yılda yüzde 50 yükseldi. 2024’e kadar ulusal yenilenebilir enerji gücünün ise yüzde 49 büyüyeceği öngörülüyor. Türkiye’nin önde gelen enerji tedarik şirketlerinden Sepaş Enerji, bu alanda önemli bir gelişmeye imza attı.

Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sunan şirket, genel müdürlük ve 26 adet müşteri hizmetleri merkezinde karbon salınımını azaltmak ve sıfır karbonlu tüketime geçmek için 2021 yılı boyunca yeşil enerji kullanacağını taahhüt eden Verified Carbon Standart (VCS) sertifikası aldı. Böylelikle 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında 200 bin kWh’lık elektrik tüketiminden kaynaklanan karbon ayak izi nötrlenecek. 100 teqCO2 VCS sertifikasıyla, Sepaş Enerji yıl boyunca 303 ağaca eş değer miktarda karbon salınımı azaltacak.

Ayda yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği müşteri hizmetleri merkezlerinde ve 200’den fazla çalışının görev yaptığı genel müdürlük binasında tamamen yenilenebilir enerji kullanılarak doğal kaynakların korunmasında önemli bir rol üstlenilecek. Karbon azaltım sertifikaları, enerji üretimi ve tedarikinde yeşil enerji kullanmanın ve tüketiciler için teşvik edilebilir hale getirmenin en uygun yolu olarak kabul ediliyor.

İş ortaklarını yeşil enerjiye teşvik ediyor

Sepaş Enerji, iş ortaklarının karbon azaltımına destek olması için sertifika almaları yönünde teşvik ediyor. Geçtiğimiz yıl aralarında belediyeler, kamu kurumları, küçük ölçekli işletmeleri ile ulusal ve uluslararası büyük sanayi kuruluşlarının bulunduğu 200’e yakın şirkete Sepaş Enerji’nin teşvik etmesiyle karbon azaltım sertifikası sahibi olmuştu. Ayrıca 2020 yılında Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı aracılığıyla “Ağaç Ormanları’ndan” 700 ağaçlık Sepaş Enerji Korusu sahiplenilmişti.