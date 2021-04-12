Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
12 Nis 2021 - 11:08- Ekonomi G: 12 Nis 2021 - 11:10

Sepaş Enerji, 2021’de karbon ayak izini sıfırlıyor

Yenilenebilir kaynaklardan elde edilmiş temiz enerji kullanımını teşvik eden Sepaş Enerji’den öncü bir adım daha geldi. Şirket, 2021’de hizmet merkezlerindeki elektrik kullanımından kaynaklı karbon emisyonunu nötrlemek için karbon azaltım sertifikası aldı.
mask

Uluslararası Enerji Ajansı’nın “2021 Enerji Politikası Değerlendirmesi” raporuna göre Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesi son 5 yılda yüzde 50 yükseldi. 2024’e kadar ulusal yenilenebilir enerji gücünün ise yüzde 49 büyüyeceği öngörülüyor. Türkiye’nin önde gelen enerji tedarik şirketlerinden Sepaş Enerji, bu alanda önemli bir gelişmeye imza attı.

Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sunan şirket, genel müdürlük ve 26 adet müşteri hizmetleri merkezinde karbon salınımını azaltmak ve sıfır karbonlu tüketime geçmek için 2021 yılı boyunca yeşil enerji kullanacağını taahhüt eden Verified Carbon Standart (VCS) sertifikası aldı. Böylelikle 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında 200 bin kWh’lık elektrik tüketiminden kaynaklanan karbon ayak izi nötrlenecek. 100 teqCO2 VCS sertifikasıyla, Sepaş Enerji yıl boyunca 303 ağaca eş değer miktarda karbon salınımı azaltacak.

Ayda yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği müşteri hizmetleri merkezlerinde ve 200’den fazla çalışının görev yaptığı genel müdürlük binasında tamamen yenilenebilir enerji kullanılarak doğal kaynakların korunmasında önemli bir rol üstlenilecek. Karbon azaltım sertifikaları, enerji üretimi ve tedarikinde yeşil enerji kullanmanın ve tüketiciler için teşvik edilebilir hale getirmenin en uygun yolu olarak kabul ediliyor.

İş ortaklarını yeşil enerjiye teşvik ediyor

Sepaş Enerji, iş ortaklarının karbon azaltımına destek olması için sertifika almaları yönünde teşvik ediyor. Geçtiğimiz yıl aralarında belediyeler, kamu kurumları, küçük ölçekli işletmeleri ile ulusal ve uluslararası büyük sanayi kuruluşlarının bulunduğu 200’e yakın şirkete Sepaş Enerji’nin teşvik etmesiyle karbon azaltım sertifikası sahibi olmuştu. Ayrıca 2020 yılında Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı aracılığıyla “Ağaç Ormanları’ndan” 700 ağaçlık Sepaş Enerji Korusu sahiplenilmişti.

# destek

12 Nis 2021 - 11:08 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Siemens, bu ramazan Sofralara lezzet katacak  mask
Siemens, bu ramazan Sofralara lezzet katacak 
“Ramazan fırsatçılarına izin verilmemeli”  mask
“Ramazan fırsatçılarına izin verilmemeli” 
PepsiCo’nun, Türkiye’deki 6 Fabrikasına bakanlık onaylı ‘Sıfır Atık’ sertifikası mask
PepsiCo’nun, Türkiye’deki 6 Fabrikasına bakanlık onaylı ‘Sıfır Atık’ sertifikası
Renault’dan avantajlı bahar fırsatları mask
Renault’dan avantajlı bahar fırsatları
Hayrettin Çaycı, “Bakır Hayat Çizgim oldu” mask
Hayrettin Çaycı, “Bakır Hayat Çizgim oldu”
Türk Telekom’dan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na iletişim ve teknoloji desteği   mask
Türk Telekom’dan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na iletişim ve teknoloji desteği  
Anket Gölcük Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sedat Peker’in villasında polis arama yapıyor mask
Sedat Peker’in villasında polis arama yapıyor
Gebze’deki dev projede çalışmalar Kuzey yan yolda yoğunlaştı mask
Gebze’deki dev projede çalışmalar Kuzey yan yolda yoğunlaştı
Yüzü yanan kadın güzellik merkezini yerinden etti mask
Yüzü yanan kadın güzellik merkezini yerinden etti
Gölcüklü hemşirenin feci ölümü mask
Gölcüklü hemşirenin feci ölümü
Emeklilerin bayram ikramiyeleri zamlı yatacak mask
Emeklilerin bayram ikramiyeleri zamlı yatacak
Vali Yavuz’dan vatandaşa, vatandaştan Vali’ye tepki mask
Vali Yavuz’dan vatandaşa, vatandaştan Vali’ye tepki

GALERİ

Hekimoğlu - Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Hekimoğlu - Kocaelispor (Canlı anlatım)
Park halindeki otomobil alev alev yandı mask
Park halindeki otomobil alev alev yandı
TEM’de feci kaza, kontrolden çıkan cip su kanalına uçtu: 1 ölü mask
TEM’de feci kaza, kontrolden çıkan cip su kanalına uçtu: 1 ölü
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu mask
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Gölcükspor 37 yıl sonra DÜŞÜYOR! “2-4” mask
Gölcükspor 37 yıl sonra DÜŞÜYOR! “2-4”
Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu mask
Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL