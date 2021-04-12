Sahte çekle hayvan dolandırıcılığı yapanlar suçüstü yakalandı

Tekirdağ’dan gelerek Kocaeli’de gelerek hayvancılıkla uğraşan vatandaşları sahte çek vermek suretiyle hayvanlarını alarak dolandırdığı iddia edilen çete, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takibe alındı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucu şüphelileri yakalamak için operasyon başlatıldı. Gebze ilçesinde düzenlenen operasyon sonucu G.M., Y.K. ve SD. isimli şüpheliler suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan kontrollerinde dolandırıcılıkta kullanılan sahte çek, büyükbaş hayvanlara ait 12 adet kulak küpeleri, kullandıkları araç ve 41 adet küçükbaş hayvan ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şahıslar gözaltına alınarak ifadeleri için Jandarma Komutanlığına götürülürken hayvanlar ise sahiplerine teslim edildi.