Tekirdağ’dan gelerek Kocaeli’de gelerek hayvancılıkla uğraşan vatandaşları sahte çek vermek suretiyle hayvanlarını alarak dolandırdığı iddia edilen çete, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takibe alındı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucu şüphelileri yakalamak için operasyon başlatıldı. Gebze ilçesinde düzenlenen operasyon sonucu G.M., Y.K. ve SD. isimli şüpheliler suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan kontrollerinde dolandırıcılıkta kullanılan sahte çek, büyükbaş hayvanlara ait 12 adet kulak küpeleri, kullandıkları araç ve 41 adet küçükbaş hayvan ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şahıslar gözaltına alınarak ifadeleri için Jandarma Komutanlığına götürülürken hayvanlar ise sahiplerine teslim edildi.
12 Nis 2021 - 15:40- Asayiş Güncelleme: 12 Nis 2021 - 15:54
Sahte çekle hayvan dolandırıcılığı yapanlar suçüstü yakalandı
Kocaeli’de hayvancılık yapan besicileri sahte çek vermek suretiyle dolandırıcılık yapan çete Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu çökertilirken ele geçirilen hayvanlar sahiplerine teslim edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.