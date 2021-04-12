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12 Nis 2021 - 15:40- Asayiş G: 12 Nis 2021 - 15:54

Sahte çekle hayvan dolandırıcılığı yapanlar suçüstü yakalandı

Kocaeli’de hayvancılık yapan besicileri sahte çek vermek suretiyle dolandırıcılık yapan çete Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu çökertilirken ele geçirilen hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Tekirdağ’dan gelerek Kocaeli’de gelerek hayvancılıkla uğraşan vatandaşları sahte çek vermek suretiyle hayvanlarını alarak dolandırdığı iddia edilen çete, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takibe alındı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucu şüphelileri yakalamak için operasyon başlatıldı. Gebze ilçesinde düzenlenen operasyon sonucu G.M., Y.K. ve SD. isimli şüpheliler suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan kontrollerinde dolandırıcılıkta kullanılan sahte çek, büyükbaş hayvanlara ait 12 adet kulak küpeleri, kullandıkları araç ve 41 adet küçükbaş hayvan ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şahıslar gözaltına alınarak ifadeleri için Jandarma Komutanlığına götürülürken hayvanlar ise sahiplerine teslim edildi.
# Kocaeli, Gebze

12 Nis 2021 - 15:40 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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