Yataş 45. Yılını kutluyor   

Kurulduğu günden bu yana sektörüne ilkler ve yeni teknolojiler getiren, Türkiye’nin yatakta tek Superbrands’i Yataş, 45. yılına özel kampanyasıyla herkese Yataş konforuna indirimli fiyatlarla kavuşma fırsatı sunuyor. Kampanya için herkesin çok iyi bildiği “İyi ki doğdun” şarkısının sözlerini “İyi uykular size” olarak değiştiren Yataş, 45. yıl kampanyasını duyurduğu reklam filmiyle de dikkat çekiyor.

SEÇİLİ YATAKLAR

Nisan ayı boyunca, Yataş mağazalarına gelenler yatak, baza, başlık ve tüm tekstil ürünlerinde, yüzde 45’e varan indirimlerle sahip oluyor. Ayrıca seçili yataklardan yapılacak, her 3.445 TL değerindeki alışverişe, 450 TL değerinde hediye çeki armağan ediliyor. 450 TL değerindeki hediye çeki tek seferde, aynı mağazadan yapılacak alışverişlerde ve tüm Yataş Bedding baza-başlık setlerinde kullanılabiliyor. 30 Nisan’a kadar devam edecek kampanya tüm Yataş mağazalarında ve yatasbedding.com.tr adresindeki online mağazada geçerli.