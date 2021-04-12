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12 Nis 2021 - 15:45- Ekonomi G: 12 Nis 2021 - 15:47

Turizm acenteleri  pazarı çeşitlendirdi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Incoming İhtisas Başkanlığı tarafından hazırlanan anketin sonuçları belli oldu

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TÜRSAB’ın üye 1022 acentasının katıldığını anket sonuçlarına göre, seyahat acenteleri ağırlıklı olarak (%41 oranla) Batı Avrupa ülkelerinden (Almanya, Fransa, Hollanda vb.) turist getiriyor. Ardından yüzde 33 oranla Orta Doğu Ülkeleri (İran, İsrail, Ürdün vb.), yüzde 24 oranla Kuzey Avrupa ülkeleri (İngiltere, Danimarka vb.) ve yine yaklaşık yüzde 24 oranla BDT Ülkeleri (Rusya, Gürcistan vb.) sıralanıyor. Aynı zamanda Amerika ve Kanada’dan turist getirenlerin oranı yüzde 20, Asya-Pasifik’ten (Çin, Hindistan, Avustralya vb.) turist getirenlerin oranının ise yüzde 18.5 olduğu görülüyor. 

TURİST SAYISINDA ARTIŞ 

Incoming turizmi yapan (ülkeye getirilen) acentelerin getirdiği turistlerin yüzde 54’ünün münferit olarak geldiği belirtilirken, grup olarak gelen turistlerin oranı ise yüzde 41 oldu.  2020’de getirdikleri turist sayısını 2019’a göre değerlendiren acentelerin yüzde 80’inin kaybı yüzde 70 ve üzeri oldu. Aynı dönem için yapılan yıllık ciro değerlendirmesine göre de acentelerin yüzde 92’si yüzde 50 ve üzeri kayıp yaşadıklarını belirtti

12 Nis 2021 - 15:45 - Ekonomi

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