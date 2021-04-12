Su Akademi Türkiye kurucusu Ebru Gücin: 40 yaşımdan sonra yeniden doğdum

Gazetemizin düzenlediği Doruktakiler-2020 değerlendirmelerinde “Yılın Girişimcisi” ödülüne layık görülen Su Akademi Türkiye Kurucusu Ebru Gücin, başarı hikayesini gazetemize anlattı. 2010 yılında yakalandığı kanser hastalığını su sporları yaparak yenen Ebru Gücin, 40 yaşından sonra yeniden doğdu. Ev hanımıyken yüzme eğitmeni olmayı başaran Gücin, ardından Su Akademi Türkiye'yi kurdu. Geride bıraktığımız yıl faaliyete soktuğu Su Akademi’de hem spor aktiviteleri hem de engelliler ve nörolojik terapiler veren bir kurum haline getirildi. Henüz kurulalı bir yıl bile olmadan Kocaeli’de pek çok kişiye hizmet vermeyi başardı. Su Akademi işletmeciliğini ve eğitmenliğini yapan Ebru Gücin başarısından bahsederken, “Hayallerine sahip biri asla yalnız kalmaz” dedi.

“SUYUN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ FARK ETTİM”

Kanser hastalığınızı su sporları yaparak yendiğiniz söyleniyor. Su sporlarının psikolojik ve fiziksel faydalarından bahseder misiniz?

2010 yılında bir rahatsızlık geçirdim ve 5 yıl tedavi gördüm. Bu süreç içerisinde doktorumun tavsiyesiyle su sporları yapmaya başladım ve suyun iyileştirici gücünü fark ettim. Ben bu işe 40 yaşlarımda başladım ve bu durum, dışarıdaki bazı insanlar tarafından hoş karşılanmadı. “Bu yaştan sonra olmaz, çocuklarını ihmal ediyorsun” gibi birtakım eleştiriler aldım. Tabi ki bu söylenenlerin bir önemi yoktu. Eşim ve çocuklarım her zaman benim arkamda oldular. Onların desteği ile işimi sürdürmeye devam ediyorum. Su, hem fiziksel hem psikolojik olarak o zor günleri kolayca atlatmamı sağladı. Aynı zamanda benim bir meslek sahibi olmamı sağladı. 40 yaşımdan sonra yeniden doğdum diyebilirim. Suyun iyileştirici bir gücü olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda kurumumuzda birebir yüzme dersleri, özel bireyler için yüzme aktiviteleri, bebek yüzme ve bebek spa, masaj, su içi egzersiz ve tedavi programları, ortopedik manuel terapi, schroth, üç boyutlu skolyoz egzersizi, kişiye özel fonksiyonel diyet programı, kişiye özel beslenme danışmanlığı, aquaGym/aletli plates gibi seanslarımız var. Bunlarla birlikte kendimi Kocaeli’de ve Türkiye’de yeni bir oluşumda farkındalığını yaratmış bir lider olarak görüyorum.

“HİÇ PES ETMEDİM”

Yüzme eğitmeni olma sürecinizden bahseder misiniz?

Bu işteki amacım fark yaratmaktı. Sürekli eğitimler aldım. Ben yüzme işinde iyiydim ama yönetici olmak konusunda korkularım vardı. Tabi ki buralara kolay yollardan gelmedim. İnsanlara yeni bir alanı tanıtmak kolay değil. Beni anlayanlar ve yanlış anlayanlar oldu. Fakat bunların hiçbiri benim içimdeki isteğe engel olamadı. Çok çabaladım, hiç pes etmedim. Engelleri avantaja çevirmeyi hedefledim ve güçlendim” dedi.

“GİZLİ KAHRAMANLARIM, AİLEM”

Daha önce su sporlarıyla ilgileniyor muydunuz? Su Akademi’yi açmadan önceki girişiminizde motivasyon kaynağınız nelerdi?

Daha öncesinde sadece amatörce yüzmeyi biliyordum. Normal hayatımda da ev hanımıydım. Hastalığımı, suyun iyileştirici gücüyle yenince kendimi suya borçlu hissettim. Öğrenmeye çok meraklıydım ve elimden gelen tüm çabayı gösterdim. Bunun dışında tabi ki benim gizli kahramanlarım ailemdir. Bunu her zaman dile getiririm. Tamamen ailemin desteği ile motive oldum. Bu yolda benim için çok fedakarlık ettiler” dedi.

“BENİ ASIL ÜZEN, SAĞLIKLARINDAKİ GERİLEMEYDİ”

Pandemi döneminden Su Akademi nasıl etkilendi?

Pandemi sürecinde maalesef kapatıldık. Yeni kurulmuş bir kurum olarak ekonomik zararlarımız oldu. Fakat beni asıl üzen şey özel çalıştığımız bireylerimizin sağlıklarında oluşan gerilemeydi. Tabi ki biz kurum olarak yeni çalışmalar içerisindeyiz. Bu dönemde alanımıza fizyoterapist, diyetisyen ve pilates tedavilerini ekledik” dedi.

“DOLU DOLU GEÇEN 6 YIL”

Geldiğiniz bu noktada neler hissediyorsunuz?

Aslında düşünüyorum da hepimizin bir hayali var. Kimimiz eyleme geçiriyor, kimimiz kendi iç dünyasında saklıyor. Amerikalı bir yazar H. Jackson Brown diyor ki, “Hayallerine sahip biri asla yalnız kalmaz.” Bundan 6 sene önce bana, aynı sorular sorulsaydı yüz çevirirdim. Lakin şu an geriye dönüp baktığımda dolu dolu başarıyla geçen koca bir 6 yıl görüyorum” dedi.