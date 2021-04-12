Hürriyet: İzmit'te tarımsal üretime başladık

İzmit Belediyesi Nisan ayı toplantısının birinci ve ikinci birleşimi geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. Toplantıya komisyon belirleme tartışması ve denetim komisyonu raporu tartışmaları damga vururken bir önceki meclis toplantısında encümen seçilmiş fakat ihtisas komisyonları seçimi gerçekleştirilememişti. Bugün İzmit Belediyesi’nde toplantının üçüncü bileşimi Başkan Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında gerçekleştirdi.

"ÖNEMİNİ ANLAMIZI SAĞLADI"

2020 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi nedeniyle AKP Meclis Üyesi Hayrettin Ünlü, İzmit Belediyesi Başkanvekili oldu. Faaliyet raporunda “İlçe sınırları içerisinde tek bir vatandaşın bu covid-19 felaketlerinden etkilenmemesi için seferberlik başlattık. İzmitlileri güçsüz kılmadı. Tam tersine yaşanan bu salgın dayanışmanın, yardımlaşmanın önemini anlamamızı sağladı. Büyük bir fedakarlıkla çalışan İzmit Belediyesi bu mücadeleden alnının akıyla çıkmayı başarmıştır.” ifadeleri yer aldı.

“BAŞARIYI YÜZDE 71’DEN 93’LERE KADAR ÇIKARDIK”

Hürriyet faaliyetler ile ilgili olarak, “2021 yılında da bu zorluklarla devam ediyoruz. Yola çıkarken İzmit’i hep birlikte yöneteceğiz şiarından hareketle Covid-19 şartlarında tek bir vatandaşımızın dahil bu felaketlerden etkilenmemesi için tam bir seferberlik başlattık. 2020 yılı faaliyet raporumuzu 6 stratejik amaç doğrultusunda gerçekleştirdik. İzmit Belediyesi’ne ait kurumsal gelişimi sağlamak, kentsel tasarımı ve gelişimini sağlamak, kent ekonomisinin gelişimini gerçekleştirmek, kentin çevre, sağlık ve güvenliğinin yönetimini ve gelişimine katkıda bulunmak, toplumsal gelişime katkı sağlamak, paydaş ilişkilerini geliştirmek. Başarı oranlarına baktığımızda yüzde 71’lerden 93’lere kadar başarı oranı sağladık” dedi.

“İZMİT’TE TARIMSAL ÜRETİME BAŞLADIK”

Tarım faaliyetleri ile ilgili olarak Hürriyet, “Kaynaklarımızı doğru kullanarak yatırım ve hizmet politikaları üretmeye çalıştık. Çalışmalarımızı ilçemizin tüm paydaşlarının görüşlerini alarak gerçekleştirdik. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan yaşama geçirdik. Kent ekonomimizin gelişimini sağlamak amacıyla özellikle üreten kent misyonuyla İzmit’te tarımsal üretimi başlattık. Burada öncelikle ait belediyemize ait bütün tarım arazilerimizi ekime açtık. Durhasan Mahallesi’nde atıl durumda bulunan 6 bin metrekarelik arazide ekim-dikim işlemlerine başladık. 3 tondan fazla hasat çeşitliliği ile sonlandırdık. Elde edilen ürünleri gelir seviyesi düşük vatandaşlarımıza dağıttık” ifadelerinde bulundu.